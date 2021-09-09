В Україні презентовано нові бездротові навушники відкритого типу HUAWEI FreeBuds 4

Виробник запевняє, що нові навушники мають якісне звучання, а досвід використання - на абсолютно новому рівні.

Це вдалось зробити завдяки звучанню високої роздільної здатності, оновленій технології активного шумоприглушення, легкості та комфорту, а також інтелектуальним можливостям підключення Huawei FreeBuds 4.

Huawei у навушниках FreeBuds 4 використала композитну діафрагму з рідкокристалічного полімеру з частотним діапазоном до 40 кГц, що робить звук багатшим і об’ємнішим. Новинку оснащено 14,3-міліметровим динамічним драйвером. Для насичених низьких частот Huawei FreeBuds 4 оновлено механізм поліпшення басів (на 150% більше басів), низькочастотну трубку та материнську плату, які створюють герметичну звукову порожнину. У новій моделі навушники мають акустичний тиск і збільшений на 15% обсяг низькочастотної трубки, що забезпечує посилений резонансний ефект.

При вимкненій функції активного шумоприглушення навушники Huawei FreeBuds 4 можуть безперервно відтворювати аудіо протягом чотирьох годин. А із зарядним чохлом вони здатні пропрацювати до 22 годин. При ввімкненій функції ANC нові навушники Huawei програють музику протягом 2,5 години. Лише 15 хвилин підзарядки дозволяють насолоджуватися музикою протягом 2,5 години.

Нові навушники оснащено допрацьованою інтелектуальною технологією ANC 2.0 – мікрофони вловлюють навколишній шум із більшою точністю, ніж конкуренти на ринку, досягаючи провідних у галузі результатів.

Huawei FreeBuds 4 першими серед навушників відкритого типу на ринку володіють технологією смарт-приглушення шуму. Завдяки функції Adaptive Ear Matching навушники автоматично визначають форму вуха користувача й оптимізують налаштування приглушення шуму для кожної окремої людини.

Нові навушники від Huawei з оптимізованою конструкцією і вирізняються кращою посадкою у вухах. Вони компактніші та легші за попередню модель – всього 4,1 г. Крім того, навушниками легко керувати:

Подвійний тап – відповісти / завершити виклик, відтворення / пауза, попередній / наступний трек;

Проведення пальцем вгору / вниз: збільшення / зменшення гучності;

Довге натискання: ввімкнути / вимкнути функцію приглушення шуму, відхилити виклик.

Навушники Huawei FreeBuds 4 підтримують різні опції підключення. Серед них — підключення до пристроїв поруч, підключення завдяки хмарному обміну даними, подвійне підключення пристроїв і центр підключення аудіо (Audio Connectivity Centre) . Їх можна підключити до будь-якого пристрою — від смартфонів до планшетів і ноутбуків. Вони забезпечать безперебійне відтворення звуку й інтелектуальне підключення.

Huawei FreeBuds 4 підтримують подвійне підключення. До них легко можна підключити будь-які два пристрої одночасно — смартфон, планшет, ноутбук, розумний годинник чи інтелектуальний екран Huawei або будь-який інший гаджет на операційних системах Android, iOS чи Windows.

В Україні Huawei FreeBuds 4 доступні у продажу з 15 липня. Модель представлена у двох кольорах: «Білому» (Ceramic White) та «Сріблястому» (Silver Frost). Рекомендована ціна новинки — 4 499 грн. До 12 вересня 2021 року включно Huawei FreeBuds 4 можна придбати за спеціальною ціною — 3 999 грн.

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