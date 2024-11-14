В Україні протягом листопада можна спостерігати один з найбільших зорепадів

Починаючи з 3 листопада і до другого грудня в Україні можна побачити метеорний дощ Леоніди, який досягне свого піку 16-18 листопада.

Цей зорепад є одним з найактивніших і дарує захопливе видовище в осінньому небі, інформує Київ24 з посиланням на EarthSky.

Метеоритний потік утворюється завдяки залишкам комети Темпеля-Туттля.

Його радіант — точка на небі, з якої здається, що вилітають метеори — знаходиться в сузір’ї Лева, звідки і походить його назва.

"Леоніди зазвичай проявляють середню активність із близько 15 метеорів на годину. Але кожні 33 роки, коли комета Темпеля-Туттля проходить близько від Землі, потік стає значно потужнішим і може перетворитися на справжню “метеорну бурю” з тисячами метеорів на годину. Остання така буря сталася у 2001 році", - йдеться у повідомленні.

Леоніди мають метеори, швидкість яких може сягати 71 кілометра на секунду. Це робить їх одними з найшвидших серед метеорних потоків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені з'ясували, як метеорити потрапили на Землю.

Крім того, ми раніше інформували, що над Україною пролетів загадковий космічний об’єкт.

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