В Україні стартували попередні замовлення на смарт-годинники серії Huawei Watch GT 3

В Україні стартували попередні замовлення на смарт-годинників серії Watch GT 3, що вирізняються елегантним дизайном та провідними технологіями.

На українському ринку нова лінійка доступна в чотирьох варіантах: 46-міліметрова версія — з металевим або фтореластомеровим ремінцем, а 42-міліметрова — зі шкіряним або металевим. Про це повідомив підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні.

Huawei Watch GT 3 вирізняються також ультратривалим часом автономної роботи, підтримують понад 100 спортивних режимів і мають вбудований планер тренувань, а ще — сумісні з пристроями на операційних системах Android та iOS.

Завжди актуальний дизайн

Зовнішній вигляд обох версій нагадує класичний елегантний годинник. Водночас вони майже не відчутні на зап’ястку: вага 46 мм версії становить лише 42,6 грама, а 42 мм — 35 грам. Передня частина Huawei Watch GT 3 виготовлена з неіржавної сталі, тож смарт-годинник легкий і міцний, а також спеко- та морозостійкий. Задня частина пристрою вироблена з полімерного композиційного матеріалу, що поліпшує міцність годинника.

Циферблат цієї лінійки має більшу площу екрана і ліпшу роздільну здатність проти попереднього покоління. Відтепер він може вміщувати більший обсяг контенту, що зменшує потребу в додаткових рухах по екрану. Рухоме коліщатко і тактильний відгук полегшують взаємодію з пристроєм під час переміщення між пунктами меню, зміни налаштувань тощо.

Тренування професійного рівня

Пристрої лінійки Huawei Watch GT 3 пропонують понад 100 режимів тренувань, серед яких 18 можна визначити як професійні. На основі даних про фізичний стан користувача і його фітнес-звичок смарт-годинник може скласти індивідуальні плани тренувань. Уся важлива інформація про тренування зберігається у додатку Huawei Health. До того ж, опція персонального тренера-асистента у режимі реального часу надсилає голосові повідомлення про хід тренування, досягнення цілей щодо фізичного навантаження, спортивний прогрес тощо.

Любителі тренуватися поза спортзалом можуть скористатися перевагами двочастотного GPS-позиціонування. Після завершення тренування на відкритому повітрі на основі GPS-треку буде автоматично створено біговий маршрут.

Надійний помічник, спроможний на тривалу автономну роботу

Потужна батарея Huawei Watch GT 3 дає змогу використовувати всі функції смарт-годинника на повну. Більш ємний акумулятор та інтелектуальний алгоритм енергозбереження забезпечують тривалий час автономної роботи: для 46-міліметрової версії — до 14 днів, для 42-міліметрової версії – до 7 днів . Це суттєво більше, ніж пропонують конкуренти.

До того ж, завдяки потужній батареї та поліпшеному енергоспоживанню оновлена функція TruSeen™ 5.0+ може відстежувати частоту серцевих скорочень користувача 24 години на добу із ще більшою точністю. Функція Huawei TruSleep™ 2.0 може відстежувати фази сну, здійснювати моніторинг дихання під час сну та оцінювати його якість. За допомогою Huawei Watch GT3 користувач також може точно вимірювати температуру шкіри.

Рекомендована ціна 46-міліметрової версії з металевим ремінцем — 9 999 грн, з фтореластомеровим — 7 999 грн; 42-міліметрової версії з металевим ремінцем — 9 499 грн, зі шкіряним — 7 499 грн.

Кожен, хто замовить годинник серії Watch GT 3 в період від 10 до 27 грудня, отримає у подарунок навушники FreeBuds 4i, які забезпечують до 10 годин безперервного прослуховування музики на одному заряді.