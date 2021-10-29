В Україні стартували попередні замовлення смартфона Huawei nova 8i із квадрокамерою та суперзарядкою

В Україні стартували попередні замовлення смартфона Huawei nova 8i із квадрокамерою та суперзарядкою

Гаджет отримав широкі фотоможливості завдяки 64-мегапіксельній квадрокамері та надшвидкій зарядці.

Підрозділ Huawei Consumer Business Group в Україні представляє новий смартфон Huawei nova 8i - він є втіленням преміальної естетики та високої ефективності.

Суперкамера

Huawei nova 8i оснащений інноваційною системою камер. До неї входять 64-мегапіксельна основна камера, 8-мегапіксельна ультраширококутна камера з сенсором f/2.4, 2-мегапіксельна макрокамера та 2-мегапіксельний сенсор глибини.

Основна камера Huawei nova 8i має сенсор f/1.9. Надширококутна камера 120° дозволяє робити знімки у повному масштабі. Потужний сенсор глибини з підтримкою штучного інтелекту розмиє фон та зробить яскравішим передній план.

Ще одна перевага камер Huawei nova 8i -це вбудований алгоритм зменшення шуму для нічних фотографій відмінної якості, 16-мегапіксельна селфі-камера та алгоритми покращення AI Beauty для зйомки портретів.\

Потужність

Заряду Huawei nova 8i вистачить на цілий день: гаджет оснащений акумулятором великої ємності 4 300 мА*год та інтелектуальними енергозаощаджувальними алгоритмами. Смартфон також має надшвидку зарядку на 66 Вт, який заряджає смартфон на 60% усього за 17 хвилин, а на 100% — за 38 хвилин.

Преміальний дизайн і безрамний дисплей

Новий Huawei nova 8i має витончені грані корпусу - закруглені за 4D-технологією. NCVM-покриття смартфона створює ефект світлового відблиску з поєднанням кольору та тіні. В Україні Huawei nova 8i доступний у двох кольорах — місячно-срібному та зоряно-чорному.

Розмір дисплея Huawei nova 8i - 6,67 дюйма. Він займає 94,7% площі фронтальної панелі та має надвузькі рамки. Роздільна здатність екрана FHD+ становить 2376х1080 із ширшою кольоровою гамою для більш захопливого перегляду будь-якого контенту.

Смартфон оснащений 128 ГБ пам’яті для зберігання всіх фото та відео і 6 ГБ оперативної пам’яті. Гаджет підтримує частоту дискретизації 180 Гц для плавного геймінгу і працює на операційній системі EMUI 11.

Оформивши попереднє замовлення на Huawei nova 8i в Україні від 25 жовтня до 14 листопада, покупці отримають навушники Huawei FreeBuds 4i у подарунок. Рекомендована ціна смартфона Huawei nova 8i — 10 999 грн.

Детальніше про Huawei nova 8i на офіційному сайті Huawei в Україні.

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