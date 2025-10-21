ТСН у соціальних мережах

В Україні цієї ночі можна буде побачити зорепад року: як і коли спостерігати

Під час піка зорепаду можна побачити до 20 метеорів за годину.

Автор публікації
Наталія Магдик
Зорепад

Зорепад / © Pexels

В ніч з 21 на 22 жовтня небо освітить один із найнадійніших зорепадів року — метеорний дощ Оріоніди.

Про це пише видання Daily Mail.

Коли найкраще спостерігати

За даними NASA та британської метеослужби, пік зорепаду Оріоніди припадає на ніч із 21 на 22 жовтня — з півночі до світанку з 2:00 до 7:00 за київським часом (EET). Перші «падаючі зорі» можна буде помітити вже після настання темряви, приблизно з 18:00 BST (20:00 за Києвом), а найяскравіші смуги світла з’являться ближче до ранку.

Цьогоріч спостереження буде особливо зручним — Місяць перебуває у фазі нового, тож не заважатиме своїм світлом. Достатньо знайти відкрите місце подалі від міських ліхтарів, лягти або сісти зручніше й дати очам адаптуватися до темряви — приблизно 20–30 хвилин.

Звідки з’являються Оріоніди

Оріонідний метеорний потік утворюється, коли Земля проходить через слід пилу та дрібних частинок, залишених знаменитою кометою Галлея (1P/Halley). Хоча сама комета пролітає поблизу Сонця лише раз на 75 років, крихітні частинки з її шлейфу щороку створюють осіннє небесне шоу.

Коли ці частинки на швидкості близько 238 тис. км/год входять в атмосферу Землі, вони згорають, залишаючи яскраві світлові сліди — метеори. Деякі з них вибухають, утворюючи вражаючі «вогняні кулі».

Як побачити зорепад

Щоб спостерігати Оріоніди, подивіться у південно-східну частину неба, в бік сузір’я Оріона. Метеори ніби «вилітають» з області біля яскравої зорі Бетельгейзе, хоча насправді з’являються по всьому небу.

Не потрібно жодного спеціального обладнання — ані телескопа, ані бінокля. Головне — мінімізувати штучне освітлення. Астрономи радять уникати використання телефону або ліхтарика, щоб не втратити нічне бачення. Температура повітря вночі коливатиметься близько 10°C, тож варто одягнутися тепліше й узяти з собою термос із чаєм.

Навіть якщо сьогодні не пощастить побачити зорепад через хмари, Оріоніди залишатимуться активними до 7 листопада, тож у наступні ночі ще можна буде спіймати декілька яскравих спалахів.

Оріоніди відкривають сезон найвідоміших осінніх метеорних потоків. Попереду — Північні Тауриди (12 листопада), Леоніди (17 листопада), Гемініди (14 грудня) та Урсиди (22 грудня).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що комета Леммона (C/2025 A6) наближається до Землі. 21 жовтня вона пролетить на мінімальній відстані від нашої планети, а 8 листопада досягне найближчої точки до Сонця.

