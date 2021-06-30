В Україні відкрили офіційне представництво Apple: що зміниться для користувачів

В Україні відкрили офіційне представництво Apple: що зміниться для користувачів

Тепер Apple буде напряму ввозити техніку в Україну.

Компанія Apple відкрила офіційне представництво в Україні.

Про це розповів міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров в Telegram.

За його словами, тепер Apple буде напряму ввозити техніку в Україні і контролювати магазини офіційних дилерів.

Міністр упевнений, що відкриття офісу Apple посилить імідж України на міжнародній арені. Також це сприятиме залученню нових інвестицій.

Федоров нагадав, що вчора, 29 червня, стала доступною підтримка для користувачів українською мовою.

"Уже більше року наша команда спілкується як з європейським, так і з американським офісом компанії. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів", — підсумував він.

Зараз працюють над тим, щоб:

адаптувати голосовий помічник Siri до української мови;

поліпшити рекомендації Apple Music для українських користувачів — створити окремі добірки з українськими виконавцями.

Нагадаємо, що в минулому році компанія Apple розмістила на своєму сайті вакансію україномовного аналітика анотацій (Annotation Analyst) для команди голосового помічника Siri.

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