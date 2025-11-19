ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
81
Час на прочитання
1 хв

В Україні з’явилася перша енергонезалежна школа від Glossary Eco Foundation Актуально

Glossary Eco Foundation реалізувала перший проєкт у межах програми «Школа під сонцем» — у Монастириській на Тернопільщині запрацювала школа, яка повністю забезпечує себе електроенергією завдяки сонячним панелям. Станція потужністю 20–50 кВт дозволяє підтримувати навчальний процес без перебоїв, економити бюджет і зменшувати викиди CO₂ до 50 тонн щороку.

В Україні з’явилася перша енергонезалежна школа від Glossary Eco Foundation

Founder Glossary Eco Foundation Анастасія Цибуляк підкреслює: «Енергетична незалежність школи — це не просто технологія. Це гарантія того, що дитина отримає уроки, тепло й інтернет у будь-якій ситуації». Вона зазначає, що понад 5 мільйонів дітей втратили стабільний доступ до навчання через війну, а автономні школи здатні мінімізувати ці втрати.

У межах проєкту також буде запроваджено навчальний модуль із відновлюваної енергетики: діти вивчатимуть, як працює сонячна генерація та як вона може слугувати громаді. «Коли учень бачить, що школа виробляє власну енергію, він по-іншому сприймає стійкість і відповідальність. Це нова культура», — додає Цибуляк.

Glossary Eco Foundation наголошує, що масштабування програми може принести країні значний економічний ефект: 50 шкіл — це понад 25 мільйонів гривень економії на рік, 500 шкіл — понад 250 мільйонів. Фундація закликає бізнес, меценатів та міжнародні організації долучатися до проєкту. В Україні кожна може стати енергонезалежною.

Дата публікації
Кількість переглядів
81
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie