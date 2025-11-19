В Україні з’явилася перша енергонезалежна школа від Glossary Eco Foundation

Реклама

Founder Glossary Eco Foundation Анастасія Цибуляк підкреслює: «Енергетична незалежність школи — це не просто технологія. Це гарантія того, що дитина отримає уроки, тепло й інтернет у будь-якій ситуації». Вона зазначає, що понад 5 мільйонів дітей втратили стабільний доступ до навчання через війну, а автономні школи здатні мінімізувати ці втрати.

У межах проєкту також буде запроваджено навчальний модуль із відновлюваної енергетики: діти вивчатимуть, як працює сонячна генерація та як вона може слугувати громаді. «Коли учень бачить, що школа виробляє власну енергію, він по-іншому сприймає стійкість і відповідальність. Це нова культура», — додає Цибуляк.

Glossary Eco Foundation наголошує, що масштабування програми може принести країні значний економічний ефект: 50 шкіл — це понад 25 мільйонів гривень економії на рік, 500 шкіл — понад 250 мільйонів. Фундація закликає бізнес, меценатів та міжнародні організації долучатися до проєкту. В Україні кожна може стати енергонезалежною.