В Україні зійде блакитний Місяць: що це за явище та коли його можна побачити

Місяць

Реклама

Наприкінці травня у небі можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище — блакитний Місяць. Наступного разу таке явище повториться лише 2053 року.

Про це пише ScienceAlert.

Блакитний Місяць є результатом збігу двох явищ, які трапляються не так уже й часто. Це момент, коли протягом одного календарного місяця відбувається друга повня, і саме ця повторна фаза Місяця отримала таку умовну назву, яка давно закріпилася в астрономічній традиції.

Реклама

Місяць, своєю чергою, виникає тоді, коли повний Місяць опиняється поблизу найвіддаленішої точки своєї орбіти від Землі, через що він здається трохи меншим і менш яскравим, ніж зазвичай, хоча різниця для неозброєного ока майже непомітна.

У цьому випадку Місяць перебуватиме на відстані близько 406 135 кілометрів від Землі. Це явище трапляється в середньому лише раз на 2-3 роки та вважається символом чогось надзвичайно рідкісного — власне, звідси походить і відомий англійський вираз once in a blue Moon.

Деякі астрологи називають це духовно значущою подією, проте професійні вчені не бачать у ній жодного прихованого сенсу та пояснюють явище простою астрономічною механікою.

Раніше ми писали про те, що блакитна повня 31 травня 2026 року вважається особливим періодом, з яким у народі пов’язували прикмети про зміни, емоції, сни та майбутні події. Більше про це читайте у новині.

Реклама

Новини партнерів