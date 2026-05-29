В Україні зійде блакитний Місяць: що це за явище та коли його можна побачити

Вже 31 травня о 11:45 за київським часом відбудеться рідкісне астрономічне явище — блакитний Місяць.

Анастасія Павленко
Місяць

Наприкінці травня у небі можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище — блакитний Місяць. Наступного разу таке явище повториться лише 2053 року.

Про це пише ScienceAlert.

Блакитний Місяць є результатом збігу двох явищ, які трапляються не так уже й часто. Це момент, коли протягом одного календарного місяця відбувається друга повня, і саме ця повторна фаза Місяця отримала таку умовну назву, яка давно закріпилася в астрономічній традиції.

Місяць, своєю чергою, виникає тоді, коли повний Місяць опиняється поблизу найвіддаленішої точки своєї орбіти від Землі, через що він здається трохи меншим і менш яскравим, ніж зазвичай, хоча різниця для неозброєного ока майже непомітна.

У цьому випадку Місяць перебуватиме на відстані близько 406 135 кілометрів від Землі. Це явище трапляється в середньому лише раз на 2-3 роки та вважається символом чогось надзвичайно рідкісного — власне, звідси походить і відомий англійський вираз once in a blue Moon.

Деякі астрологи називають це духовно значущою подією, проте професійні вчені не бачать у ній жодного прихованого сенсу та пояснюють явище простою астрономічною механікою.

