В українців Starlink запрацює прямо на смартфоні: хто зможе скористуватися послугою

Мобільний оператор «Київстар» спільно з компанією Starlink, що належить Ілону Маску, розпочав відкрите тестування технології Direct to Cell. Вона дозволить смартфонам підключатися безпосередньо до супутників. Дізнайтеся, як вже зараз спробувати надсилання SMS, скільки це коштує та коли чекати на повноцінні дзвінки й інтернет.

Про йе йдеться на офіційному сайті «Київстар».

Що таке Direct to Cell і для кого він доступний

Технологія Direct to Cell — це прямий супутниковий зв’язок, що ліквідує «білі плями» у покритті та дозволяє користуватися мобільним телефоном навіть там, де немає звичних базових станцій. Смартфон напряму «бачитиме» супутник і зможе обмінюватися даними.

Важливо: на першому етапі тестування, яке триватиме у жовтні-листопаді 2025 року, скористатися новинкою зможуть лише власники смартфонів на базі Android. Як повідомляє «Київстар», підтримка для пристроїв на iOS також запланована, але з’явиться трохи пізніше.

Головна умова для підключення: абоненту знадобиться SIM/eSIM картка з підтримкою LTE, а сам телефон має знаходитися на відкритій місцевості, щоб мати пряму видимість супутника.

Умови тестування

Наразі тестується лише надсилання та отримання SMS-повідомлень. Голосові дзвінки та мобільний інтернет мають стати доступними лише після повного комерційного запуску послуги, який заплановано на четвертий квартал 2025 року.

Найприємніше — це ціна. На час тестового періоду, який триватиме до комерційного запуску, послуга Direct to Cell буде абсолютно безкоштовною для всіх абонентів «Київстар». Оператор наголошує, що жодних додаткових доплат чи списань коштів до актуального тарифу не буде. SMS, хвилини та гігабайти зараховуватимуться, як зазвичай.

Як додатковий стимул для тестування, «Київстар» обіцяє абонентам, які долучаться до тесту, 100 безкоштовних SMS на 30 днів.

Де можна спіймати Starlink

Послуга Direct to Cell буде доступною на всій території України, що значно розширює можливості зв’язку в умовах війни.

Однак, є тимчасові винятки. На цьому етапі тестування не поширюється на:

Тимчасово окуповані території

Зони активних бойових дій

Дніпропетровську область

Чернігівську область

«Київстар» пообіцяв, що Дніпропетровську та Чернігівську області додадуть до покриття пізніше.

