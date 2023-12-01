В усіх iPhone 16 буде оновлена кнопка "Дія": інсайдери розкрили деталі

У моделях iPhone 15 Pro і Pro Max з'явилася абсолютно нова кнопка, що налаштовується користувачем, відома як кнопка "Дія" (Action). Тепер Apple планує включити цю кнопку до всієї лінійки iPhone 16.

Оновлена кнопка "Дія" розроблена під кодовою назвою Atlas. Вона функціонуватиме аналогічно кнопці Touch ID Home на старих моделях iPhone або трекпаду Force Touch на пізніших MacBook.

Про це повідомляє MacRumors.

Проєкти та плани щодо кнопки "Дія" датуються щонайменше 2021 роком, оскільки її планували випустити разом із тактильними кнопками регулювання гучності та увімкнення на iPhone 15 Pro. Після того, як ці плани раптово скасували через невирішені технічні проблеми, кнопка "Дія" залишилася, і зрештою з'явилася на фінальних серійних моделях iPhone 15 Pro і Pro Max.

В iPhone 15 Pro і Pro Max кнопка "Дія" замінила перемикач вимкнення звуку, який раніше був на всіх моделях iPhone. На відміну від перемикача вимкнення звуку, який слугував лише для однієї мети, кнопка "Дія" надає користувачам iPhone безліч можливостей для використання. Її можна налаштувати на виконання цілого ряду функцій, зокрема:

Беззвучний режим : Перемикання беззвучного режиму, який вмикає/вимикає дзвінок і сповіщення, подібно до перемикача дзвінка на старих моделях iPhone.

: Перемикання беззвучного режиму, який вмикає/вимикає дзвінок і сповіщення, подібно до перемикача дзвінка на старих моделях iPhone. Ліхтарик : Увімкнення або вимкнення функції ліхтарика на iPhone.

: Увімкнення або вимкнення функції ліхтарика на iPhone. Камера : Запуск програми "Камера" для вибору режиму фото, селфі, відео, портрета або портретного селфі.

: Запуск програми "Камера" для вибору режиму фото, селфі, відео, портрета або портретного селфі. Ярлики : Відкриття програми "Ярлики", щоб отримати доступ до цілого ряду функцій.

: Відкриття програми "Ярлики", щоб отримати доступ до цілого ряду функцій. Голосові нотатки : Запуск або зупинка запису голосової нотатки.

: Запуск або зупинка запису голосової нотатки. Фокус : Увімкнення або вимкнення певного режиму фокусування.

: Увімкнення або вимкнення певного режиму фокусування. Функції доступності : Увімкнення або вимкнення різноманітних функцій і налаштувань доступності для користувачів з вадами зору або слуху.

: Увімкнення або вимкнення різноманітних функцій і налаштувань доступності для користувачів з вадами зору або слуху. Збільшувач : Використовуйте камеру вашого iPhone як збільшувальне скло за допомогою програми Magnfier.

: Використовуйте камеру вашого iPhone як збільшувальне скло за допомогою програми Magnfier. Переклад (з'явиться в iOS 17.2): Швидко перекладайте між двома мовами.

У лінійці iPhone 16 Apple планує додати ще більше функціональності кнопці "Дія", змінивши її з механічної на ємнісну. Згідно з внутрішньою документацією, оновлена кнопка "Дія" буде оснащена датчиком сили, який визначає зміну тиску, а також "функцією перемикання такту", хоча наразі незрозуміло, що саме мається на увазі під останньою функцією.

Нагадаємо, від виходу лінійки нового iPhone 15 не минуло й двох місяців, проте Apple вже працює над концепцією нового смартфона iPhone 16, який презентують наступної осені. У Мережі розповіли, яким може бути iPhone 16 2024 року.

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