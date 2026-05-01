В усьому винні динозаври: вчені пояснили, чому люди втратили здатність жити довше

Динозаври змусили ссавців адаптуватися, щоб вижити, але водночас було втрачено ген довголіття / © Associated Press

Тривалість життя сучасної людини може бути генетично обмежена подіями, які відбувалися задовго до нашої появи на планеті, в епоху динозаврів. Дослідники вважають, що в мезозойську еру ранні ссавці були змушені пожертвувати довголіттям заради швидкого розмноження і порятунку від хижаків.

Про несподівану гіпотезу еволюційного старіння пише Daily Galaxy.

Концепція мікробіолога з Бірмінгемського університету Жуана Педро де Магальяйнса доводить, що сотні мільйонів років виживання на дні харчового ланцюга залишили незворотний слід у нашій біології.

Втрата генів довголіття

За часів домінування динозаврів ссавці були переважно дрібними нічними тваринами з дуже коротким життєвим циклом. В умовах постійної небезпеки природа віддала пріоритет швидкості розмноження, відключивши механізми, необхідні для підтримки тривалого життя.

«Моя гіпотеза полягає в тому, що такий тривалий еволюційний тиск на ранніх ссавців задля швидкого розмноження призвів до втрати або інактивації генів і шляхів, пов’язаних із довголіттям», — зазначив автор дослідження.

Ця концепція отримала назву «гіпотеза вузького місця довголіття». Вона пояснює, чому ссавці, на відміну від багатьох рептилій, втратили здатність до ефективної регенерації тканин. Ці генетичні зміни не відбулися миттєво, а поступово накопичувалися протягом понад 100 мільйонів років еволюції.

Біологічні обмеження і хвороби

Наслідки цього еволюційного вибору організм людини відчуває досі. На відміну від рептилій, чиї зуби можуть рости постійно, людське тіло має суттєві обмеження у відновленні, включно з відсутністю ферментів для виправлення пошкоджень від ультрафіолету. Ці функції просто зникли як непотрібні для тварин, чиєю єдиною метою було короткострокове виживання.

Наразі ця наукова теорія ще активно обговорюється в академічних колах і потребує глибшого вивчення.

«Хоча наразі це лише гіпотеза, існує багато цікавих ракурсів для її розвитку, включно з перспективою того, що рак частіше зустрічається у ссавців, ніж в інших видів, саме через процес швидкого старіння», — підкреслив доктор де Магальяйнс.

Нагадаємо, вчені отримали прямий доказ того, що давні родичі ссавців відкладали яйця. Його вдалося встановити після детального сканування скам’янілості віком 250 млн років.

