В Японії розкопали будинок легендарної імператриці: що побачили вчені 

Археологи почали досліджувати ділянку ще у березні.

Археологи розкопали руїни однієї з найбільших будівель, коли-небудь знайдених на місці колишнього палацу Хейджокю в древній столиці Японії Тойн.

Про це пише видання asahi.coм.

Вважається, що ця будівля була центральним елементом резиденції імператорів і спадкових принців у кінці восьмого століття, зокрема - імператриці Кокен.

Археологи почали досліджувати ділянку площею приблизно 924 квадратних метри в північному районі Тойн у березні. Тойн розташований в східній частині палацу Хейджокю, центру політики в період Нара (710−784).

Вони виявили руїни будівлі прямокутної форми, які простягаються на 27 метрів зі сходу на захід і на 12 метрів з півночі на південь. Також було виявлено 50 ям, виритих в землі для установки в них стовпів. Отвори збудовані на відстані приблизно трьох метрів один від одного.

За даними інституту, будівля, яка підтримується колонами, розміщеними у вигляді сітки, ймовірно, слугувала житловим простором. Дослідники дійшли висновку, що структура стояла там між 749 і 770 роками в період Нара, ґрунтуючись на характеристиках малюнка на черепиці, знайденій в ямах.

Імператорка Кокен правила від 749 по 758 року, перш ніж відреклася від престолу на користь імператора Дзюнніна. Кокен знову зійшла на престол як імператриця Сьотоку і правила від 764 по 770 року.

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