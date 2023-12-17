В Японії виявили рештки стародавньої істоти розміром з автобус

Вчені в Японії виявили останки унікального мазозавра – істоти, яка понад 72 мільйони років тому могла жити в Тихому океані.

Про це пише Science Alert.

Істота була розміром з автобус і не була ссавцем, незважаючи на свою теплокровність.

Як з’ясували вчені, тварина мала голову, схожу на крокодилячу та бінокулярний зір, а також чотири величезні веслоподібні кінцівки, і, можливо, плавець на спині, як у акули.

"Немає жодного сучасного аналога з подібною морфологією тіла – від риб до пінгвінів і морських черепах. Ніхто з тварин не має чотирьох великих ластів, які вони використовують у поєднанні з хвостовим плавцем", – каже палеонтолог Такуя Коніші з Університету Цинциннаті.

Раніше в англійському графстві Дорсет зі скель так званого Юрського узбережжя витягли гігантський череп морського чудовиська.

Нагадаємо, вчені наблизилися до розгадки можливої причини вимирання динозаврів близько 66 мільйонів років тому. В новому дослідженні вчені стверджують, що динозаври загинули зовсім не від удару астероїда. За словами команди з Королівської обсерваторії Бельгії, основною причиною масової загибелі життя на Землі став пил із подрібненої породи, викинутий в атмосферу планети. Передбачається, що він заблокував сонце і перешкоджав фотосинтезу рослин.

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