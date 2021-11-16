В Єгипті знайшли один із храмів Сонця, якому понад 4,5 тис. років

В Єгипті знайшли один із храмів Сонця, якому понад 4,5 тис. років

Науковці виявили руїни в Абу-Гурабі.

У Єгипті археологи знайшли один із храмів Сонця середини XXV століття до нашої ери.

Про це повідомляє видання CNN.

Науковці виявили руїни в Абу-Гурабі, що за 15 км на південь від Каїра. Ще 1898-го археологи знайшли на цьому місці храм сонця Ніусерри - шостого фараона п'ятої династії. Нинішня ж знахідка дає змогу припустити, що його побудували на руїнах іншого храму сонця.

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Археологи відкопали печатки з вигравіруваними іменами фараонів, що правили до Ніусерри. Крім того, знайшли десятки цілих пивних глеків. Деякі ємності були наповнені спеціальними грязями. Їх використовували лише у певних релігійних ритуалах.

За словами доцента кафедри єгиптології Інституту середземноморських та східних культур Польської академії наук, керівника команда Массиміліано Нуццоло, пам'ятник із сирцевої цегли "був значних розмірів", але Ніусерра зруйнував його для будівництва власного храму.

Зазначається, що храми не тільки присвячували культу бога сонця Ра. Завдяки такому будівництву фараони узаконювли свою владу - ставали єдиним сином бога Сонця на Землі.

Історики припускають, що всього було збудовано шість храмів сонця. Раніше виявили два з них. Археологи сподіваються, що знайдені речі допоможуть ще краще дослідити побут людей, які жити у ті часи.

Як повідомлялося, в Італії під час розкопок Помпеїв археологи знайшли церемоніальну колісницю: чотириколісний транспорт із залізними елементами виявили за стінами античного міста. Колісниця була оснащена бронзовими прикрасами та мінералізованими дерев'яними рештками. Вона дивом вціліла до наших часів.

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