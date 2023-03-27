В Єгипті археологи знайшли дві тисячі баранячих голів - фото

Поряд з останками тварин також виявлено велику палацову споруду.
Американська археологічна місія, очолювана Нью-Йоркським університетом, знайшла в Єгипті дві тисячі муміфікованих баранячих голів.
Знахідку, яка належать до епохи Птолемеїв, виявили в районі храму царя Рамзеса II в Абідосі.
Про це повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту в Facebook.
Крім того, археологи виявили чимало муміфікованих овець, собак, диких кіз, корів, оленів і мангустів. Вважається, що тварин принесли в жертву на честь Рамзеса II через 1000 років після його смерті.
Поряд з останками тварин команда також знайшла велику палацову споруду зі стінами завтовшки близько п'яти метрів часів шостої династії Старого Королівства, а також декілька статуй, папіруси, останки стародавніх дерев, шкіряний одяг і взуття.
Очільник американської місії Самех Іскандар заявив, що структура може допомогти "відновити відчуття стародавнього ландшафту Абідосу до будівництва храму Рамзеса ІІ".
Голова Верховної ради Єгипту Мостафа Вазірі наголосив на важливості цього відкриття, оскільки воно "розкриває важливі подробиці життя та історії храму царя Рамсеса II в Абідосі та його околицях і сприяє пізнанню цього місця".
Нагадаємо, в Нідерландах історик за допомогою металошукача знайшов середньовічний скарб із золота та срібла в болоті. Він натрапив на ці багатства 2021 року в невеликому північному місті Хугвуд.
Читайте також: