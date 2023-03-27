В Єгипті археологи знайшли дві тисячі баранячих голів - фото

Американська археологічна місія, очолювана Нью-Йоркським університетом, знайшла в Єгипті дві тисячі муміфікованих баранячих голів.

Знахідку, яка належать до епохи Птолемеїв, виявили в районі храму царя Рамзеса II в Абідосі.

Про це повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту в Facebook.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Крім того, археологи виявили чимало муміфікованих овець, собак, диких кіз, корів, оленів і мангустів. Вважається, що тварин принесли в жертву на честь Рамзеса II через 1000 років після його смерті.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Поряд з останками тварин команда також знайшла велику палацову споруду зі стінами завтовшки близько п'яти метрів часів шостої династії Старого Королівства, а також декілька статуй, папіруси, останки стародавніх дерев, шкіряний одяг і взуття.

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Очільник американської місії Самех Іскандар заявив, що структура може допомогти "відновити відчуття стародавнього ландшафту Абідосу до будівництва храму Рамзеса ІІ".

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Голова Верховної ради Єгипту Мостафа Вазірі наголосив на важливості цього відкриття, оскільки воно "розкриває важливі подробиці життя та історії храму царя Рамсеса II в Абідосі та його околицях і сприяє пізнанню цього місця".

Фото: facebook.com/tourismandantiq

Нагадаємо, в Нідерландах історик за допомогою металошукача знайшов середньовічний скарб із золота та срібла в болоті. Він натрапив на ці багатства 2021 року в невеликому північному місті Хугвуд.

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