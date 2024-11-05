В Єгипті виявлено гробницю з "родиною трун" – деякі предмети в ідеальному стані (фото)

Археологи зробили неймовірне відкриття гробниці часів Середнього Царства з декількома неушкодженими похованнями, зокрема "родиною трун".

Про це повідомляє Daily Star.

Гробниця була розкопана поблизу Луксора, місцевості, відомої своїми значними давньоєгипетськими пам'ятниками, храмами і гробницями, і містила 11 запечатаних поховань. Знахідка належить єгипетсько-американській місії South Asasif Conservation Project, яка є першою гробницею Середнього царства, виявленою в цьому регіоні. Середнє царство – це період давньоєгипетської цивілізації, що охоплює приблизно 2030-1650 роки до нашої ери.

В Єгипті виявлено гробницю з "родиною трун" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Серед скарбів, знайдених американськими та єгипетськими археологами, були намиста, нарукавники, браслети, персні зі скарабеями та пояси з аметисту.

Однак повені завдали значної шкоди цим похованням, особливо постраждала деревина трун і лляні обгортки. За словами Мохамеда Ісмаїла Халеда, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей Єгипту, спільна місія також виявила труни для чоловіків, жінок і дітей, що свідчить про те, що це була "родинна гробниця", яка могла використовуватися протягом багатьох поколінь за часів 12-ї та початку 13-ї династії.

В Єгипті виявлено гробницю з "родиною трун" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Попри пошкодження внаслідок повені, деякі предмети збереглися майже в ідеальному стані, зокрема вишукане жіноче намисто. Це намисто складалося з близько 30 аметистових намистин з поясом сердолікових кульок, з'єднаних подвійними нитками синіх фаянсових намистин-кілець, що обрамляли амулет у вигляді голови бегемота.

Загалом було розкопано 11 поховань, поряд з іншими важливими артефактами, такими як фаянсова фігурка родючості з зелено-блакитною глазур'ю та усіченими ніжками. Фігурка прикрашена різноманітними ювелірними виробами з отворами в трьох частинах для прикріплення "волосся".

В Єгипті виявлено гробницю з "родиною трун" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Всі ці прикраси були знайдені серед жіночих поховань, у першому ряду. У чоловічому, похованні 9, було виявлено видатне намисто, яке спричинило інтерес археологів через очевидно високий статус покійного.

Експерти вважають, що ця родинна гробниця могла використовуватися декількома поколіннями протягом 12-ї та початку 13-ї династій. Ця знахідка також закріплює місце Південного Асасіфа в некрополі Фіванського Середньовіччя, найдавніші гробниці якого тепер стають відомими, що спричиняє шквал нових запитань.

В Єгипті виявлено гробницю з "родиною трун" / Фото: youtube/@The Lost History Channel TKTC

Нагадаємо, археологи виявили стародавнє місто, якому 4000 років. У стародавньому поселенні люди жили близько тисячі років, але потім його залишили, і археологи не знають, чому це трапилося.

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