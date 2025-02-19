В Єгипті знайшли гробницю Тутмоса II – перше королівське поховання, відкрите за століття

Спільна єгипетсько-британська археологічна експедиція знайшла гробницю у місці, що раніше позначалося як об’єкт C4. Перші розкопки почалися ще 2022 року, коли дослідники натрапили на вхід до підземної споруди.

Єгипетські археологи оголосили про сенсаційне відкриття – у районі гори Фіви, неподалік Луксора, виявлено гробницю фараона Тутмоса II. Це перше королівське поховання, знайдене з часів відкриття гробниці Тутанхамона 1922 року.

Про це пише CBS News.

Спільна єгипетсько-британська археологічна експедиція знайшла гробницю у місці, що раніше позначалося як об’єкт C4. Перші розкопки почалися ще 2022 року, коли дослідники натрапили на вхід до підземної споруди.

Генеральний секретар Вищої ради з давнини Єгипту доктор Мохамед Ісмаїл Халед розповів, що на початку експедиція вважала, що поховання належить одній із дружин царя, оскільки воно розташоване поруч із усипальницею цариць Тутмоса III. Однак подальші знахідки дозволили точно встановити, що власником гробниці є фараон Тутмос II, а її облаштуванням займалася його дружина та сестра – цариця Хатшепсут.

Серед знахідок – частини алебастрових посудин із написами, які містять ім’я Тутмоса II з титулом "покійний цар", а також ім’я Хатшепсут. Це підтвердило приналежність поховання саме цьому правителю.

Доктор Мохамед Абдель Баді, керівник єгипетської групи археологів, зазначив, що гробниця сильно постраждала від повеней, які сталися невдовзі після смерті фараона. Це також могло призвести до втрати або переміщення багатьох її артефактів.

В Єгипті знайшли гробницю Тутмоса II. / Фото: cbsnews.com

Усередині знайшли сліди давніх настінних розписів – залишки синіх написів і жовтих зірок, а також уривки з поховальної книги "Імідват", яка допомагала покійному пройти шлях у загробний світ.

Мумію царя було знайдено ще у XIX столітті в іншому місці – в схованці Дейр-ель-Бахрі. Імовірно, після пограбування гробниці її перенесли для збереження. Нині вона виставлена у Національному музеї Єгипту разом з іншими муміями фараонів.

В Єгипті знайшли гробницю Тутмоса II.

Керівник британської групи археологів доктор Пірс Літерленд зазначив, що гробниця має простий архітектурний стиль, характерний для правителів, які були після Тутмоса II.

Археологи планують продовжити дослідження, щоб дізнатися, куди саме було переміщено інші артефакти з гробниці, а також щоб розкрити можливі нові таємниці, які зберігалися під землею тисячоліттями.