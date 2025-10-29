В Єгипті знайшли найдавнішого морського крокодила (фото, відео)

Крокодил / © Pixabay

Реклама

Вчені виявили новий вид стародавнього морського крокодила під час розкопок у Західній пустелі Єгипту.

Про відкриття пише Discoverwildlife, цитуючи The Zoological Journal of the Linnean Society.

Вчені вважають, що новий вид, Wadisuchus kassabi, жив приблизно 80 мільйонів років тому та є найдавнішим відомим представником родини дирозавридів — стародавніх крокодилів, які населяли прибережні й морські екосистеми. Тварина досягала 3,5–4 метрів завдовжки, мала подовжену морду та великі гострі зуби для полювання на рибу й черепах.

Реклама

Палеонтологи зазначають, що новий вид крокодила відіграє ключову роль у вивченні еволюції рептилій, показуючи, як вони адаптувалися та розвивалися в прибережних і морських екосистемах після зникнення динозаврів.

Старший автор дослідження Хешам Саллам із Центру палеонтології хребетних Мансурського університету (MUVP) повідомив, що скам’янілості Wadisuchus kassabi знайдено поблизу оазисів Харга і Баріс у Західній пустелі Єгипту. Вони складаються з двох частин черепа та двох кінців морди, що належать чотирьом особинам різного віку, надаючи рідкісну інформацію про розвиток дирозавридів.

Провідна авторка дослідження Сара Себер пояснює, що новий вид крокодила вирізняється чотирма зубами спереду замість п’яти, верхньо розташованими ніздрями та глибокою виїмкою на кінчику морди, що дозволяє щелепам з’єднуватися. Розмір тварини був схожий на нільського крокодила.

Особливості знахідки вказують на поступову адаптацію укусу дирозавридів, що стало важливим етапом їх еволюційного розвитку. Відкриття нового виду ставить під сумнів гіпотезу про африканське походження дирозавридів і демонструє, що їхня диверсифікація розпочалася раніше, ніж вважалося: ймовірно, на початку коніаку-сантону (приблизно 87–83 млн років тому), а не в маастрихтський період (приблизно 72–66 млн років тому), — додала Себер.

Реклама

Новий вид отримав назву Wadisuchus kassabi: перша частина — від арабського слова Wadi («долина») на честь Нової долини, де знайдено скам’янілість, а друга — Suchus, на честь давньоєгипетського бога крокодилів Собека.

За словами Белала Салема, куратора колекції скам’янілостей рептилій і птахів у MUVP, значення Wadisuchus не обмежується лише тим, що він проливає світло на еволюцію цієї дивовижної групи крокодилів. Він також нагадує, що Західна пустеля Єгипту й досі зберігає безліч скарбів із таємницями далекого минулого планети. Завдання науковців — не лише відкривати скам’янілості, а й захищати багаті на них території від урбанізації та сільського господарства, щоб передати це надбання майбутнім поколінням єгиптян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Філіппінах спіймали крокодила-рекордсмена, довжина якого становила понад 6 метрів.