В Єрусалимі знайшли надзвичайно рідкісний 2700-річний артефакт – фото

Археологи виявили в Єрусалимі "надзвичайно рідкісний" стародавній кам'яний амулет, який може змінити наше уявлення про читання і письмо в давнину.

Про це повідомляє Fox News.

"Печатка, зроблена з чорного каменю, є однією з найкрасивіших, коли-небудь виявлених під час розкопок в стародавньому Єрусалимі", - йдеться в заяві Юваля Баруха і Навота Рома, директорів Ізраїльського управління у справах старожитностей (IAA).

Артефакт був знайдений в Археологічному саду Девідсона під час спільних розкопок Ізраїльського управління старожитностей і Фонду "Місто Давида", повідомляє Times Of Israel. За оцінками, йому близько 2700 років, і це одна з найстаріших знахідок від моменту початку розкопок в країні.

На дрібничці був напис палеоєврейською фразою "Le Yeho'ezer ben Hosh'ayahu", що означає "Для Єхоезера, сина Хошаяху", посилаючись на двох видатних людей, які, можливо, жили між 10-м і 6-м століттями до нашої ери. Слова були написані дзеркальним письмом – у зворотному напрямку від природного напрямку мови, тому печатка могла бути використана для того, щоб втиснути слова у віск. Тим часом, невеликий отвір у камені вказує на те, що в нього можна було протягнути нитку або ланцюжок.

Рідкісний 2700-річний артефакт / Фото: Eliyahu Yanai/City of David

З цього експерти зробили висновок, що прикраса належала високопоставленому чиновнику Юдейського царства, який використовував печатку для підписання документів, а також носив її як захисний талісман на шиї.

Мабуть, найбільш значущим було зображення крилатої фігури, присутність і дизайн якої, схоже, перебуває під впливом ассирійців, що правили Юдеєю в той час.

"Це надзвичайно рідкісне і незвичайне відкриття", - заявив археолог і ассиріолог ІАА доктор Філіп Вукосавович. "Це перший випадок, коли в ізраїльській та регіональній археології знайдено крилатого "джина" – захисну магічну фігуру.

Рідкісний 2700-річний артефакт / Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Фігурки крилатих демонів відомі в неоассирійському мистецтві 9-7 століть до нашої ери, і вони вважалися своєрідним демоном-захисником".

У цьому випадку печатка могла символізувати владу власника.

Щодо особи власника, то зіставлення витіюватої фігури та дещо безсистемного напису вказує на те, що літери були додані пізніше.

Археологи припустили, що кулон спочатку належав "чоловікові на ім'я Хошаяху" - звідси і гравірування - який був вищезгаданим чиновником "в адміністрації Юдейського царства", пише ІАА.

Розкопки у національному парку міста Давида в Єрусалимі, де була виявлена ​​печатка / Фото: Іsrael Nature and Parks Authority

Коли він помер, печатку успадкував його син Єхоезер, який викарбував на ній своє ім'я та ім'я батька, щоб привласнити "корисні якості, які, як він вважав, талісман втілював у собі як магічний предмет".

Напис, можливо, вказує на те, що вміння читати і писати було більш поширеним, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли дорогу Ісуса. Археологи розкопали територію площею близько трьох з половиною тисяч квадратних метрів.

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