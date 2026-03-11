В Європі виявили загадкову спільноту, яка століттями жила під землею

Скельні печери Лас-Гобас / © University of the Spanish Basque Country

На півночі Іспанії археологи виявили сліди середньовічної спільноти, яка століттями жила під землею, у природних скельних печер Лас-Гобас.

Про це повідомляє Daily Galaxy з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science Advances.

Під час розкопок було виявлено останки 33 людей, які належали до цього печерного суспільства в період з VII по XI століття.

Близько 63% генетичних зразків показують ознаки інбридингу, тобто люди брали шлюб із близькими родичами протягом кількох поколінь.

Науковці вважають, що спільнота була дуже ізольованою і мало взаємодіяла із зовнішнім світом, що призвело до нестачі генетичної різноманітності та погіршення здоров’я з часом.

«Наші дані вказують на те, що ця спільнота залишалася відносно ізольованою щонайменше протягом п’яти століть», –зазначив Рікардо Родрігес Варела, дослідник, який спеціалізується на палеогенетиці та молекулярній археології.

Крім генетичних ознак інбридингу, у деяких було виявлено переломи та колоті рани, ймовірно, від ударів мечем. Дослідники вважають, що це означає, що внутрішні чвари були звичайним явищем у підземному суспільстві.

В останках із Лас-Гобас також виявили сліди віспи. Як пояснили дослідники, громада, ймовірно, заразилася віспою через заражену свинину, оскільки свині були основним джерелом їжі для печерних людей.

Жителі Лас-Гобас були особливо вразливі для таких хвороб, як віспа. Без допомоги ззовні та без доступу до ліків хвороби могли знищити значну частину населення.

