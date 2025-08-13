В YouTube деякі користувачі не зможуть переглядати відео: кого це торкнеться

YouTube

Реклама

YouTube почав тестувати у США нову систему штучного інтелекту для перевірки віку користувачів. Алгоритм аналізуватиме історію переглядів відео та на підставі цих даних визначатиме, чи є глядач повнолітнім.

Про це повідомляє ABC News.

Спочатку функція буде доступна обмеженій кількості користувачів. Якщо тестування буде успішним, YouTube планує розширити її використання. Мета нововведення — точніше визначати вік та захищати підлітків від небажаного або відвертого контенту.

Реклама

Однак технологія викликала дискусії щодо приватності. Для роботи система має відстежувати звички користувача та його історію переглядів. Правозахисники побоюються, що це може порушити анонімність і навіть обмежити доступ до важливих відео, які також можуть бути визначені як «чутливі». До таких матеріалів, наприклад, належать сюжети про булінг у школах чи проблеми в сім’ї.

Наразі YouTube не повідомив, коли саме технологія може з’явитися в інших країнах та які механізми захисту даних будуть застосовані.

Нагадаємо, Google випустив оновлення застосунку YouTube для iPhone, яке відтепер підтримується лише на пристроях з iOS 16 і новіших версіях. Починаючи з релізу 20.22.1, старі моделі смартфонів остаточно втратили можливість отримувати оновлення сервісу. До переліку таких пристроїв увійшли iPhone 6S, 6S Plus, iPhone 7, 7 Plus, перше покоління iPhone SE, а також iPod touch сьомого покоління.