Астрономи знайшли рекордно швидкі пульсари: що особливого в нових зірках Чумацького Шляху

Астрономи знайшли 10 нейтронних зірок у центрі Чумацького Шляху, які обертаються дуже швидко і називаються пульсарами. Серед них є "чорні вдови" і "космічний вампір".

Результати дослідження опубліковані в часописі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Пульсари — це нейтронні зірки, які можуть обертатися до 700 разів на секунду. Вони випромінюють струмені радіації з полюсів, тому їх іноді називають космічними маяками.

Астрономи виявили 10 нових пульсарів у кульовому зоряному скупченні Terzan 5, яке розташоване на відстані 18 тисяч світлових років від Землі. У цьому скупченні вже було знайдено 39 пульсарів, і вчених вразила велика різноманітність мертвих зірок в одному місці.

Серед нових пульсарів, знайдених у центрі Чумацького Шляху, є дуже рідкісна подвійна нейтронна зірка. Вона, як космічний вампір, витягує матерію з партнера, що призводить до збільшення швидкості обертання пульсара до сотень обертів на секунду. В нашій галактиці лише 20 з 3600 пульсарів є частиною таких подвійних систем.

У нещодавно виявленій подвійній нейтронній зірці пульсар обертається понад 716 разів на секунду, що робить його одним з найшвидших відомих пульсарів, як і PSR J1748-2446ad, також знайдений у скупченні Terzan 5. Астрономи знайшли три нові пульсари, відомі як "чорні вдови", які знищують зірки-компаньйони своїм випромінюванням. Ці пульсари мають різні властивості залежно від маси поглинутої зірки: від 10-50% до менше 5% маси Сонця.

Астрономи вважають, що нове відкриття екзотичних мертвих зірок допоможе глибше зрозуміти природу пульсарів і вплив еволюції в кульових зоряних скупченнях.

Нагадаємо, у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.

Читайте також:

Вчені визначили два ключові процеси для підтримання атмосфери Місяця

Перший "переконливий доказ" життя на Марсі: дивна скеля зберегла сліди мікробів

Астрономи розгадали таємниці двох астероїдів після удару апарату NASA