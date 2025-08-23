Вагою як кішка та живе майже століття: який вигляд має один з найдивніших птахів (фото)

Какапо. Фото: Mnolf\CC BY-SA 3.0

Реклама

У світі є птах, який ламає всі уявлення про папуг. Він важить кілька кілограмів, може прожити до 90 років, але при цьому взагалі не літає. Знайомтеся — какапо, нічний велетень із Нової Зеландії.

Про це повідомило видання Discoverwildlife.

Його оперення нагадує зелений мох, завдяки чому він легко маскується у лісах. Довжина дорослої особини сягає 58–64 см. Вага самців становить від 2 до 4 кг, самок — від 1 до 2,5 кг, що робить какапо найважчим видом папуг.

Реклама

Цей птах втратив здатність літати через відсутність у природному середовищі ссавців-хижаків. Його крила використовуються лише для балансування, хоча легші самки можуть планувати на невеликі відстані. Натомість какапо добре пересувається пішки та здатний лазити по деревах.

Какапо — травоїдний вид, який живиться плодами, насінням, листям, квітами та корою. Розмноження у цих птахів відбувається рідко — лише кожні 2–4 роки, коли плодоносять дерева ріму. Самці збираються на так званих леках і видають глибокі звуки, щоб привабити самок. Самки самостійно висиджують від одного до п’яти яєць, але зазвичай виживає лише одне пташеня.

Какапо занесений до Червоної книги МСОП як вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення. У світі залишилося менше 250 особин. У 1970-х роках вчені вважали, що птахи вже зникли, але у 1977 році на острові Стюарт була виявлена популяція. Птахів переселили на острови, вільні від хижаків, де вони поступово відновлюють чисельність.

Какапо може жити від 60 до 90 років, що робить його одним із найдовговічніших птахів планети. Відомо, що одна з особин, якій щонайменше 74 роки, досі відкладає яйця.

Реклама

Нагадаємо, вчені повідомили про відкриття нового виду динозаврів з особливістю, яка відрізняє їх від інших — вітрилоподібне утворення уздовж спини.

Також дослідники виявили, що жирафа не є єдиним видом. Згідно з новим дослідженням Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), насправді існує чотири різні види жирафів, які, попри зовнішню схожість, генетично відрізняються один від одного.