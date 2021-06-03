Вантажний корабель Dragon прямує до МКС: як відбувався запуск

Запуск здійснено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

Американський компанія SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon. Зараз корабель прямує до Міжнародної космічної станції.

Космічний корабель Dragon через 12 хвилин після запуску від'єднався від другого ступеня ракетоносія Falcon 9. Тепер він повинен в автоматичному режимі долетіти до МКС і зістикуватися з нею, пише "РБК-Україна" у четвер, 3 червня.

Повідомляється, що стикування відбудеться в суботу, 5 червня.

Також читайте Уже майже дві тисячі супутників: SpaceX вивела на орбіту нову групу Starlink

Зазначимо, що що це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.

Нагадаємо, що NASA спільно зі SpaceX відправлять на Міжнародну космічну станцію кальмарів, які світяться в темряві, і мікроскопічних безхребетних тихоходок.

А 22 травня компанія Virgin Galactic успішно здійснила чергове випробування пілотованого шатла VSS Unity, який досяг космосу і повернувся на Землю.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання