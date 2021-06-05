Вантажний корабель Dragon SpaceX успішно зістикувався з МКС

Dragon доставив приладдя для членів екіпажу.

Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Про це повідомили в Twitter NASA.

Також читайте Уже майже дві тисячі супутників: SpaceX вивела на орбіту нову групу Starlink

Dragon доставив приладдя для членів екіпажу МКС, а також кілька висувних сонячних батарей.

"Вантажний космічний корабель Dragon автономно зістикувався о 5:09 за східним часом, що зробило його п'ятим космічним кораблем, який в даний час припаркований на МКС", - йдеться в повідомленні.

До слова, це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.

Як повідомлялося, 3 червня американський компанія SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon.

Новини світу: космічний апарат НАСА з рідкісним вантажем на облавку повертається на Землю

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання