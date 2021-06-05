Вантажний корабель Dragon SpaceX успішно зістикувався з МКС

Dragon доставив приладдя для членів екіпажу.
Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX зістикувався з Міжнародною космічною станцією.
Про це повідомили в Twitter NASA.
Dragon доставив приладдя для членів екіпажу МКС, а також кілька висувних сонячних батарей.
"Вантажний космічний корабель Dragon автономно зістикувався о 5:09 за східним часом, що зробило його п'ятим космічним кораблем, який в даний час припаркований на МКС", - йдеться в повідомленні.
До слова, це вже другий політ вантажного космічного корабля Dragon компанії SpaceX, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу. Також корабель може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення рукою-маніпулятором в порівнянні з колишньою версією.
Як повідомлялося, 3 червня американський компанія SpaceX вивела в космос вантажний корабель Dragon.