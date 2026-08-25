Ваш Android даремно витрачає заряд: вимкніть це налаштування і забудьте про павербанк

Смартфон / фото ілюстративне / © www.freepik.com/free-photo

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Батарея смартфона часто сідає через непомітну фонову роботу мережевих функцій, про які більшість користувачів навіть не підозрює. Як зазначають експерти, пристрої продовжують постійно шукати Wi-Fi навіть після того, як ви вимкнули його в налаштуваннях.

Це відбувається через спеціальну заводську опцію сканування, яка працює за замовчуванням і непомітно виснажує заряд акумулятора, про це пише MakeUseOf.

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Чому смартфон постійно сканує мережі Wi-Fi

Функція фонового сканування Wi-Fi періодично шукає будь-які мережі поблизу, щоб точніше визначати ваше місцезнаходження для карт чи додатків погоди.

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Щоразу під час таких перевірок активується Wi-Fi-модуль і процесор, що створює додаткове навантаження на систему. У поєднанні з роботою мобільного інтернету це непомітно, але суттєво прискорює розряджання акумулятора протягом дня.

Як вимкнути сканування Wi-Fi

Вимкнення функції фонового пошуку Wi-Fi допоможе суттєво зберегти заряд вашого пристрою. За словами фахівців, відмовитися від цієї опції можна за кілька простих кроків у системних налаштуваннях. Нижче наведено покрокову інструкцію для власників смартфонів Samsung Galaxy:

перейдіть у меню «Налаштування»;

згодом вам необхідно перейти до розділу «Місцезнаходження»;

знайдіть розділ «Служби визначення місцезнаходження»;

вимкніть сканування Wi-Fi.

Покрокова інструкція залежить від моделі смартфона, а на різних гаджетах ця функція може називатися «Сканування Wi-Fi» або «Завжди ввімкнене сканування».

Вплив цієї функції на автономність залежить від марки та моделі вашого гаджета, але оцінити зміни можна за загальною статистикою в розділі налаштувань акумулятора. Найбільше вимкнення фонового пошуку мереж відчують власники пристроїв із невеликою ємністю батареї — наприклад, на Samsung Galaxy S23 це додає близько години роботи. Єдиним мінусом стане те, що додаткам навігації та погоди знадобиться трохи більше часу для точного визначення ваших координат.

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Яка прихована функція так само розряджає ваш акумулятор

Функція сканування Bluetooth працює подібно до сканування функції Wi-Fi: воно сканує пристрої Bluetooth поблизу, навіть якщо ця опція вимкнена. Сканування Bluetooth також допомагає точно визначити місцезнаходження в місцях, де сигнали GPS можуть бути слабкими. Деякі функції бренду, такі як SmartThings Find від Samsung, покладаються на сканування Bluetooth для пошуку загублених пристроїв.

Фахівці зауважують, що сканування Bluetooth може впливати як на час роботи акумулятора, так і на конфіденційність, адже ця функція робить смартфон помітним для навколишніх пристроїв і полегшує відстеження ваших координат. Вимкнути цю функцію можна у тому ж розділі налаштувань — «Служби геолокації».

Про що попереджають експерти

Якщо ви часто перебуваєте поза домом і активно користуєтеся мобільним інтернетом, вимкнення фонового сканування Wi-Fi практично не матиме великого впливу на служби визначення місцезнаходження, адже координати чудово визначаються за мережею оператора. Водночас відмова від сканування Bluetooth може обмежити роботу цифрових ключів, швидкого обміну контактами чи пошуку пристроїв через SmartThings Find. Тож фахівці радять вимикати ці служби тоді, коли автономність у дорозі важливіша за згадані smart-функції.

Для максимальної економії заряду також доцільно зменшити частоту оновлення екрана, тимчасово перейти з 5G на 4G та вимкнути Always On Display. Такий комплексний підхід дозволяє подовжити роботу смартфона з півдня до пізнього вечора без додаткового підзаряджання.

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