Ваш домашній улюбленець може з’їсти навіть кенгуру: вчені назвали найневибагливішого хижака

Кіт / © unsplash.com

Реклама

Коти, яких зазвичай вважають вибагливими в їжі, насправді мають один із найширших раціонів серед усіх хижаків планети. Нове дослідження американських учених підтвердило: домашні та дикі коти споживають понад дві тисячі видів тварин — від комах до великих ссавців.

Про це повідомило видання Iflscience.

Фахівці Обернського університету проаналізували понад 500 наукових робіт і з’ясували, що коти, які вільно пересуваються територіями, можуть вполювати щонайменше 2084 види тварин. До цього списку входять близько 9% усіх відомих видів птахів, 6% ссавців і 4% рептилій. Дослідники зафіксували навіть випадки пожирання ему, морських черепах та корів, а одна кішка, згідно зі спостереженнями, їла тушу кенгуру.

Реклама

Науковці наголошують, що коти — одні з найуспішніших інвазивних хижаків світу, і їхній раціон майже не має меж. Дослідження показало, що понад 16% видів, на які полюють коти, мають охоронний статус або перебувають під загрозою зникнення.

«Висока представленість видів, що становлять загрозу збереження, у раціоні котів (16,65 відсотка) викликає занепокоєння, враховуючи, що коти вже пов’язані з 26 відсотками вимирань птахів, ссавців та рептилій у світі, і визнані основною загрозою для багатьох існуючих видів, що знаходяться під загрозою зникнення», — зазначили автори дослідження.

Особливо вразливими є острівні екосистеми. Так, у Новій Зеландії ще у 1970-х роках дикі домашні коти були пов’язані з вимиранням щонайменше шести ендемічних видів птахів і десятків локальних підвидів.

Масштаби шкоди вражають і в абсолютних цифрах. За оцінками інших наукових робіт, у Великій Британії домашні коти щороку вбивають від 160 до 270 мільйонів тварин, а в Австралії — до 650 мільйонів рептилій на рік. Через це деякі регіони запроваджують обмеження: зокрема, в одному з передмість Мельбурна діє цілодобова заборона на вільний вигул котів.

Реклама

Нагадаємо, коти мають значно розвиненіші когнітивні здібності до сприйняття мови, ніж ми звикли думати.

Раніше ми повідомляли, що випадкова уважність музейниці перетворила незвичний улов на наукову сенсацію. Так світ дізнався, що один з «вимерлих» видів насправді живе й досі.