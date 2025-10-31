ТСН у соціальних мережах

Ваш гарбуз на Геловін може бути токсичним: що виявили дослідники

Гарбузи та кабачки здатні вбирати шкідливі речовини з ґрунту. Вчені розкрили механізм, який пояснює, як токсини потрапляють у плоди.

Софія Бригадир
Гарбуз

Гарбуз / © Associated Press

Вирізьблений гарбуз на Геловін може бути не таким безпечним, як здається. Японські науковці з Університету Кобе з’ясували, що гарбузи, кабачки, огірки та інші представники родини гарбузових здатні поглинати токсичні речовини з ґрунту й накопичувати їх у плодах. Якщо такі овочі потрапляють на стіл, вони можуть становити загрозу для здоров’я.

Про це повідомило видання Iflscience.

Дослідження під керівництвом агронома Інуї Хідеюкі виявило, що ключову роль у цьому процесі відіграють так звані основні латексоподібні білки (MLP). Саме вони допомагають шкідливим сполукам пересуватися від коренів до надземних частин рослини. Тобто токсини, які потрапляють із ґрунту, зрештою опиняються в м’якоті плодів.

Учені також встановили, чому одні сорти гарбузів накопичують більше токсинів, ніж інші. Виявилося, що все залежить від невеликої відмінності у послідовності амінокислот у MLP-білках. Ця різниця визначає, чи залишатиметься білок усередині клітини, чи потрапить у сік рослини. Саме ті білки, що виходять у сік, і транспортують токсини вгору — до плодів.

Щоб перевірити гіпотезу, вчені перенесли білки з високою здатністю до накопичення шкідливих речовин у тютюнові рослини. Результат підтвердив припущення: модифіковані рослини почали переносити токсини тим самим шляхом.

За словами Інуї Хідеюкі, розуміння цього механізму може допомогти створювати безпечніші овочі, які не накопичують шкідливі сполуки. Крім того, ті ж самі принципи можна використати для фіторемедіації — очищення забруднених земель за допомогою спеціальних рослин.

Нагадаємо, популярний аксесуар на Геловін може призвести до сліпоти. Адже зазвичай, доповнюючи певні образи, люди використовують дешеві одноразові лінзи.

