"Вашингтон повинен притягнути технологічні компанії до відповідальності за ШІ", – гендиректор IBM

За словами голови одного з найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, понести відповідальність повинні як ті компанії, що розробляють штучний інтелект, так і ті, які використовують його неналежним чином.

Вашингтон повинен притягнути до відповідальності компанії, які розробляють штучний інтелект.

Про е заявив генеральний директор американської електронної корпорації IBM Арвінд Крішна, передає POLITICO.

Він стверджує, що регулятори не повинні дозволяти розробникам штучного інтелекту ховатися за широкомасштабним правовим захистом, який захищає компанії в Інтернеті та соціальних мережах.

"Вашингтон повинен притягнути до відповідальності компанії, які розробляють штучний інтелект — і ті, які використовують його неналежним чином — за шкоду, спричинену технологією, – сказав Крішна.

Зазначимо, що у травні 2023 року СЕО IBM Арвінд Крішна заявляв про намір призупинити найм працівників, чию роботу зможе виконувати ШІ, наприклад, бек-офісні функції, HR.

Нагадаємо, що корпорація IBM повністю залишила російський ринок, про що ще навесні 2022 року повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Раніше повідомлялося, що вчені створили програму штучного інтелекту (ШІ), яка може аналізувати фізичні зразки. Це означає, що ШІ навчився виявляти інопланетні форми життя.

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