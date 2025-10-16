Важлива функція Android перестала працювати після оновлення — що трапилося

Android

Останнє оновлення Android Auto 15.2 спричинило проблеми з ключовою функцією, якою користуються мільйони водіїв. На відміну від самої мобільної ОС Android, Android Auto отримує рідші оновлення, переважно для виправлення помилок та оптимізації, щоб не порушувати безпеку водіїв. Проте нова версія, що почала поширюватися наприкінці вересня, принесла більше проблем, ніж рішень.

Про це повідомляє Nextpit.

Проблема стосується функції “Швидке керування” — панелі, що з’являється у повноекранному режимі додатків, наприклад, “Карти”, та замінює список ярликів внизу екрана. Вона забезпечує швидкий доступ до віджетів мультимедіа та навігації, дозволяючи водіям уникати додаткових дій. Зараз ця функція або відсутня, або не працює, що викликає невдоволення користувачів.

Перші повідомлення про проблему з’явилися 27 вересня. Користувач Dolf Stars зазначив, що панель швидкого керування більше не відображається навіть при увімкненому перемикачі в налаштуваннях віджету панелі завдань. Додатково, в оновленні змінилася поведінка панелі завдань: тепер вона прикріплюється до лівої сторони екрана при вертикальному відображенні додатків, раніше ж у горизонтальному режимі панель зміщувалася вниз.

Проблема стосується користувачів різних моделей автомобілів та смартфонів на Android, і наразі виглядає як глюк, а не навмисна зміна інтерфейсу.

Представники спільноти Google підтвердили наявність помилки та зазначили, що команда працює над її усуненням. Деякі користувачі пропонують тимчасові рішення, зокрема очищення кешу Android Auto, але ефект часто недовгий. Надійніше — повернутися до попередньої версії програми і не оновлюватися до 15.2.

Поки невідомо, коли Google випустить офіційне виправлення, проте очікується, що Android Auto 15.2 буде стабілізовано найближчими днями або тижнями.