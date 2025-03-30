Полярники зафіксували спів морського леопарда: про що свідчить запис (відео)

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У січні 2022 року українські полярники дісталися протоки Пенола для відбору зразків зоопланктону. Там вдалося зафіксувати спів морських леопардів.

Про це повідомляє Національний арктичний науковий центр.

Дата публікації 09:07, 30.03.25 Кількість переглядів 12 Українські полярники записали спів морських леопардів

“Тоді льодова ситуація навколо станції тривалий час була дуже поганою, але нам вдалося дістатися протоки Пенола для відбору зразків зоопланктону. Записати чіткі звуки морських ссавців, коли навколо багато морського льоду, майже нереально, однак ми про всяк випадок закинули у воду акустичний рекордер. Уже на станції нашому здивуванню не було меж: на записі ми виявили 18 хвилин безперервних співів самця морського леопарда, ще й у чудовій якості!”, — згадує біолог Вадим Ткаченко.

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Чому фіксація співу морських леопардів є важливим

Ці тварини співають насамперед для того, щоб позначити свою територію та привабити самиць. Найактивніше вокалізують у період розмноження, який в Антарктиці у них триває з листопада до січня.

“Розшифровка запису показала, що окремі сигнали складені у дві фрази, які виконуються по черзі. Ми ідентифікували низьку та високу подвійні трелі, низьку одинарну трель, а також гук з низькою одинарною треллю. Всі ці сигнали є у візуалізації”, — пояснила біологиня НАНЦ Оксана Савенко.

Записані звуки леопардів — низькочастотні, всі в діапазоні від 0,12 до 0,28 кГц. Такі часто можна почути й на поверхні, але того дня щільні скупчення льоду не дозволили нашим біологам навіть побачити хижака. Цікаво, що він мав періодично визирати з води, щоб подихати та придивитися до човна.

“Водночас, судячи з гучності та тиску звука, тварина перебувала в безпосередній близькості до рекордера й співами показувала свої територіальні претензії”, — йдеться у повідомленні.

Запис є дуже цінним, адже регулярно спостерігати за морськими леопардами досить складно, а зустрічі з ними завжди непередбачувані. Тому українські науковці збирають дані про цих тварин різними способами, зокрема, за допомогою акустичних досліджень.

“Пасивний моніторинг дозволяє більше дізнатися про демографію їхніх угруповань та сезонну динаміку перебувань в певному районі, а спеціалізовані записи дають детальнішу інформацію про поведінку, різні аспекти екології та адаптації морських леопардів до водного середовища”, — зазначається у Центрі.

Раніше вченим вдалося дізнатися, що білки тихоходів, поміж іншого, сповільнюють метаболізм клітин. Тому припускається, що вони допоможуть у сповільненні процесу старіння у людей та збереженні людських клітин живими протягом довгого періоду часу.