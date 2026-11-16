Важив 400 кг вже у дворічному віці: вчені виявили невідомого раніше динозавра

Доісторичну тварину назвали Nyana rooiwalensis. Фото: Interesting Engineering

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Палеонтологи виявили новий вид динозавра, який майже 200 млн років тому важив близько 400 кг, хоча йому було всього два роки.

Про це пише Interesting Engineering.

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Рештки датуються пізнім тріасовим періодом. Це був час, коли ранні динозаври активно розвивалися та поширювалися. Скам’янілі черепи завроподоморфів такого віку трапляються відносно рідко, особливо на півдні Африки.

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Новий вид отримав назву Nyana rooiwalensis. Він належав до завроподоморфів — групи переважно рослиноїдних динозаврів, серед яких були предки гігантських довгошиїх тварин, зокрема брахіозаврів і диплодоків.

Вік тварини встановили за допомогою тонких зрізів кісток кінцівок. У них виявили дві ростові лінії, подібні до річних кілець дерев. Це свідчить, що динозавр перебував на третьому році життя. Водночас він ще не досяг дорослих розмірів і продовжував активно рости.

За оцінками дослідників, у зрілому віці його маса могла становити кілька тонн.

За розмірами Nyana rooiwalensis приблизно вчетверо перевершував молодих представників інших ранніх динозаврів — Massospondylus і Mussaurus. Тому його віднесли до найбільших відомих молодих динозаврів свого часу.

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Нагадаємо, учені виявили у родовищі викопних останків у Таїланді фрагмент хребця, який дав їм змогу ідентифікувати новий вид гігантських динозаврів.

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