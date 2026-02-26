Важив менше кілограма: вчені знайшли 90-мільйонорічні рештки унікального динозавра

Птахоподібний динозавр Алнашетрі. Фото: Національний університет Ріо-Негро

Реклама

У Патагонії палеонтологи виявили майже повний скелет крихітного динозавра віком близько 90 мільйонів років, який у дорослому віці важив менш як кілограм.

Про це повідомило видання Discover.

Знахідка змінює уявлення про еволюцію альваресзавридів — дивної групи птахоподібних тероподів із короткими передніми лапами та великим кігтем на «великому пальці».

Реклама

Йдеться про вид Alnashetri cerropoliciensis, рештки якого знайшли на місці Ла-Буйтрера в північній Патагонії ще 2014 року. Це одне з ключових палеонтологічних родовищ Південної Америки, де добре зберігаються навіть тендітні кістки дрібних тварин крейдяного періоду. Протягом майже десяти років науковці з Аргентини та США обережно звільняли кістки від породи.

Мікроскопічний аналіз показав: особина була дорослою — щонайменше чотирирічною, але її маса не перевищувала двох фунтів (менш як кілограм). Це робить її одним із найменших відомих динозаврів Південної Америки.

Водночас будова скелета здивувала дослідників. На відміну від пізніших альваресзавридів із дуже короткими передніми кінцівками, пристосованими до риття, цей динозавр мав відносно довгі руки й більші зуби. Тобто спершу з’явився малий розмір тіла, а вже пізніше — спеціалізація до копання. Такий висновок змушує переглянути еволюційну послідовність у межах усієї групи.

Після детального опису знахідки вчені переглянули музейні колекції по всьому світу. Частину фрагментарних скам’янілостей, які раніше було складно класифікувати, вдалося пов’язати з близькими родичами Alnashetri. Це, своєю чергою, відсунуло походження альваресзавридів до часу, коли материки ще були частиною суперконтиненту Пангея.

Реклама

«Замість того, щоб сплавлятися океанами чи мігрувати на великі відстані, ці динозаври просто поширилися по пов’язаних сушах, які повільно розходилися протягом мільйонів років. Таке широке поширення, сформоване скоріше розпадом континентів, ніж неймовірними епічними подорожами, допомагає пояснити, чому альваресзавриди з’явилися на кількох континентах», — йдеться в статті.

Нагадаємо, дослідження артефактів з Німеччини свідчить, що люди кам’яної доби експериментували з символічною писемністю на десятки тисяч років раніше, ніж вважалося досі.