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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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Вбила десятки тисяч немовлят за рік: невидима загроза ставить під ризик здоров’я дітей

Нове дослідження виявило жахливі наслідки вродженої інфекції для немовлят.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вчені виявили небезпеку для життя дітей

Вагітність / © ТСН.ua

Деякі новонароджені вже з перших днів життя борються з прихованою небезпекою — вродженим сифілісом. Ця інфекція, отримана від матері під час вагітності, здатна вплинути на подальше життя дитини.

Про це повідомило видання LSHTM.

Нещодавнє масштабне дослідження, проведене Лондонською школою гігієни і тропічної медицини (LSHTM) спільно з бразильським Центром інтеграції даних і знань у галузі охорони здоров’я (CIDACS), виявило тривожні наслідки цього захворювання.

Аналізуючи медичні карти понад восьми мільйонів бразильських дітей, вчені з’ясували, що у немовлят, яким при народженні було діагностовано вроджений сифіліс, ризик потрапити до лікарні у перші п’ять років життя зростає у 6 разів, а в перший місяць життя їхній ризик госпіталізації зростає у 11 разів. Сифіліс, спричинений бактерією Treponema pallidum, передається плоду через плаценту, що може призвести до:

  • мертвонароджень та передчасних пологів,

  • глухоти, сліпоти, неврологічних ускладнень,

  • пожиттєвих скелетних деформацій.

Навіть лікування матері під час вагітності не завжди запобігає ураженню дитини. За даними ВООЗ, у 2022 році зафіксовано 700 000 випадків вродженого сифілісу, що призвело до десятків тисяч смертей немовлят. Особливе занепокоєння викликає зростання захворюваності на сифіліс як у країнах з низьким, так і з високим рівнем доходу.

«Інфекції сифілісу можна як запобігти, так і вилікувати, і все ж ми продовжуємо бачити тисячі жінок і дітей, які серйозно постраждали від цього захворювання щороку», — зазначив доктор Енні Да Пайшао Круз.

Вона закликає до розширення ініціатив у сфері громадської охорони здоров’я, які б охоплювали не лише пренатальне тестування, а й комплексні профілактичні заходи ще до настання вагітності.

Професорка Марія Юрі Ічіхара з CIDACS підтримує цю думку, підкреслюючи важливість удосконалення скринінгових програм та стратегій довгострокового спостереження для мінімізації тривалих наслідків материнського сифілісу.

Нагадаємо, на Хмельниччині жінка морила голодом свою 6-місячну дитину.

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