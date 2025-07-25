Вбиває до мільйона людей щороку: яка тварина є найсмертоноснішою в світі

Комарі / © www.freepik.com/free-photo

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Ви можете уявити собі найсмертоноснішу тварину як великого хижака — акулу, тигра чи змію. Але лідером за кількістю людських смертей виявився зовсім інший, малопомітний, але небезпечний вид — комар.

Про це повідомило видання Unilad.

Чим небезпечний комар?

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме комарі щороку стають причиною від 725 тисяч до понад 1 мільйона смертей у світі. І все через хвороби, які вони переносять, зокрема малярію, гарячку денге, жовту гарячку, вірус Зіка та інші інфекції.

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Ці крихітні комахи не вбивають безпосередньо, але передають смертельно небезпечні патогени, харчуючись кров’ю людей і тварин. Найбільшу загрозу становлять самки комарів роду Anopheles — саме вони поширюють збудника малярії. Від цієї хвороби щороку помирають сотні тисяч людей, зокрема багато дітей віком до п’яти років у тропічних регіонах.

Симптоми малярії можуть починатися як звичайна застуда — із лихоманки, ознобу та головного болю, але без лікування хвороба стрімко прогресує і може викликати сплутаність свідомості, судоми, утруднене дихання й смерть.

Фахівці закликають бути особливо уважними під час перебування у регіонах із високим рівнем захворюваності, використовувати захисні сітки, репеленти та своєчасно звертатися за медичною допомогою.

Найсмертоносніші тварини: кого ще варто остерігатися

Попри репутацію великих хижаків, такі істоти, як акули чи ведмеді, не входять навіть до топ-10. До десятки найнебезпечніших тварин також входять:

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Комарі — до 1 000 000 смертей на рік.

Люди — близько 431 000 смертей.

Прісноводні равлики — переносять паразитів, що вбивають до 200 000 людей.

Гадюка з лускою — до 138 000 смертей через отруйні укуси.

Клопи-вбивці — переносять хворобу Шагаса, спричиняючи 10 000 смертей.

Скорпіони — до 2600 смертей на рік.

Аскариди (круглі черви) — через забруднену воду вмирає 2500 людей.

Солоноводні крокодили — понад 1000 смертей щороку.

Слони — близько 500 смертей.

Бегемоти — також відповідальні за приблизно 500 смертей щороку.

Нагадаємо, вчені відкрили нову клітинну органелу, яка може змінити уявлення про хвороби.