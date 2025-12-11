"Вбивча цивілізація": які хвороби принесла окупація Британії римлянами і хто мав більші шанси вижити

Дослідження рештків британців часів римської окупації виявило погіршення здоров’я бртанців

Підручники з історії часто розповідають нам про «римське диво» — акведуки, лазні, рівні дороги та розквіт культури, які імперія принесла на завойовані землі. Вважається, що рівень життя після приходу римлян мав би зрости. Однак нове масштабне біоархеологічне дослідження перевертає це уявлення з ніг на голову.

Про несподівані висновки вчених йдеться у статті, опублікованій у науковому журналі Antiquity.

Кістки не брешуть

Британські дослідники вирішили порівняти здоров’я людей, які жили у Залізному віці (до приходу римлян), з тими, хто потрапив під владу імперії. Для цього вони вивчили скелети 274 дорослих жінок та 372 дітей віком до 3,5 року.

Вчені шукали на кістках сліди так званого «стресу» — ознаки, що людина голодувала або тяжко хворіла у дитинстві.

«Зростання поширеності негативних маркерів здоров’я серед римського населення порівняно з їхніми попередниками із Залізного віку свідчить про те, що ці люди з більшою ймовірністю зазнавали впливу дедалі негативнішого зовнішнього середовища», — зазначається у висновках дослідження.

Місто як пастка для здоров’я

Результати показали, що найбільше постраждали ті, хто вирішив скористатися благами цивілізації і переїхав до міст. Урбанізація обернулася катастрофою:

61,5% міських дітей римської епохи мали патології на кістках (проти 26% у «дикому» Залізному віці).

Кожна друга дитина у місті відставала у рості.

Жінки масово страждали від рахіту, цинги та респіраторних інфекцій.

Причиною стала тісна забудова, антисанітарія та, як не дивно, технології. Римляни масово використовували свинець — у трубах водогону, посуді та навіть як підсолоджувач вина. Містяни щодня труїлися важким металом, який руйнував імунітет і кістки.

Рятівне коло села

Зовсім інша ситуація була в сільській місцевості. Дослідження показало, що селяни, які жили подалі від імперських центрів, залишилися значно здоровішими.

Секрет їхнього виживання — у консерватизмі. Сільські громади ігнорували римську моду на дієти (бідні на вітаміни зернові каші) і продовжували харчуватися та жити так, як їхні предки. Віддаленість від міст врятувала їх від свинцевого отруєння та епідемій, які косили містян.

Тож, як показує історія, іноді прогрес може бути небезпечнішим за варварство.

Нагадаємо, нове дослідження встановило причину падіння Візантії. Вчені довели, що «пізньоантичний малий льодовиковий період» став каталізатором занепаду Східної Римської імперії.