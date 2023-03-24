Вчені б'ють на сполох через збільшення кількості смертоносних бактерій: про що йдеться

До 2040 року кількість Vibrio vulnificus буде вдвічі більшою.

Учені Університету Східної Англії у Великій Британії нажахані збільшенням кількості смертоносних м'ясоїдних бактерій.

За даними науковців, кількість Vibrio vulnificus подвоїться у найближчі десятиліття. Усе через зміни клімату.

Про це пише mirror.co.uk.

Згідно з новим звітом, до 2040 року кількість Vibrio vulnificus буде вдвічі більшою, ніж зараз. Наразі щорічно заражаються цією бактерією близько 80 000 американців.

У науковому дослідженні йдеться: "До 2081-2100 років інфекція може бути в кожному східному штаті США. Смертність від інфекції досягає 18%, а летальні наслідки настають вже за 48 годин після зараження".

М'ясоїдна бактерія живе в солоній воді, температура якої становить 13 градусів Цельсія і вище. Зараження відбувається в результаті попадання бактерій разом з водою в організм людини: через відкриті рани під час купання, під час вживання сирих або напівсирих молюсків.

Відомо, що інфекція поширюється дуже швидко. Симптоми захворювання зазвичай виникають протягом 24 годин після вживання їжі. Серед них діарея, спазми живота, блювота та лихоманка.

Нагадаємо, жінка впала на чагарник і тепер страждає від нестерпного болю. За її словами, це гірше, ніж пологи.

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