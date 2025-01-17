Грибки стають більш стійкими: як це загрожує людству

Вчені виявили, що широке застосування сільськогосподарських протигрибкових препаратів сприяє розвитку лікарсько-стійких штамів Aspergillus fumigatus, грибка, що зазвичай зустрічається в розкладеній рослинній масі.

Про це повідомило видання Chemistry World.

Близько 30 мільйонів людей у світі наражаються на небезпеку важких грибкових інфекцій, спричинених A. fumigatus, зокрема через стійкість грибка до протигрибкових препаратів. Нещодавнє дослідження виявило, що цей грибок здатен розвивати мутації в механізмах відновлення ДНК, що дозволяє йому ставати стійким навіть до нових препаратів, які ще проходять клінічні випробування.

Дослідження під керівництвом Майкла Боттері з Манчестерського університету показало, що азолостійкі штами цього грибка у п'ять разів частіше набувають стійкості до нових ліків. Препарати класу азолів, які використовуються для лікування таких інфекцій, зменшили свою ефективність через мутації в A. fumigatus. Щобільше, деякі штами вже стали стійкими до олорофіму, нового засобу, що мав стати основним лікуванням для боротьби з такими інфекціями.

Використання азолів у сільському господарстві сприяє розвитку стійких штамів грибків. Це посилюється тим, що новий фунгіцид, іфлуфенохін, підвищує стійкість до олорофіму, впливаючи на однакову ділянку зв'язування на мітохондріальному ферменті. Дослідники, зокрема Джоанна Роудс з Імперського коледжу Лондона, зазначають, що особливо небезпечними є певні штами A. fumigatus, які поєднують стійкість до існуючих препаратів з підвищеним рівнем мутацій.

Учені попереджають про можливість появи грибкових штамів, стійких до всіх наявних протигрибкових препаратів. Хоча наразі неясно, наскільки широко ці штами, які швидко мутують, поширюються в навколишньому середовищі, експерти вже висловлюють занепокоєння щодо цієї проблеми. Джордж Томпсон, медичний мікробіолог з Каліфорнійського університету, зазначив, що навіть нові препарати, як олорофім і фосманогепікс, можуть стати неефективними через швидку мутацію штамів A. fumigatus.

"Це дослідження викликає занепокоєння, оскільки показує, що ізоляти можуть легко розвивати стійкість до нових препаратів, причому штами можуть швидко мутувати. Це погана новина навіть для розроблюваних препаратів", - зазначив Томпсон.

Зростаюча стійкість патогенних грибів, зокрема A. fumigatus, до протигрибкових препаратів, що широко використовуються в сільському господарстві, становить серйозну загрозу для здоров'я людей. Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох щодо цієї проблеми, зазначаючи, що близько 10% інфекцій, спричинених стійкими до азолів штамами A. fumigatus, вже зареєстровано в деяких лікарнях світу. Щоб ефективно протистояти цій загрозі, необхідна тісна співпраця регуляторних органів різних країн та розробка нових стратегій боротьби зі стійкістю мікроорганізмів.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як на пухлини впливає холестерин.

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