Вчені б'ють на сполох: токсичні речовини з дна зруйнованої Каховської ГЕС забруднюють Дніпро

У червня 2023 року росіяни підірвали окуповану Каховську ГЕС. Це не лише призвело до масштабної руйнації екосистем, але й вивільнив величезну кількість важких металів та інших токсичних елементів, що роками накопичувалися в осаді на дні водосховища.

Відповідне дослідження було опубліковане в журналі Science.

Дослідники, які вивчали рівень забруднення вод Каховського водосховища до катастрофи, зазначають, що тривала діяльність заводів на його верхів'ї спричинила накопичення токсичних елементів, таких як нікель, кадмій та свинець. За їхніми оцінками, на дні водосховища в осаді товщиною 1,5 метра містилося близько 83 тисяч тонн цих забруднювачів.

Через підрив дамби забруднений осад розповсюдився по всьому руслу річки, а також проник у верхні шари водосховища через турбулентні потоки. Оскільки деякі місцеві жителі досі використовують воду з озер, що залишилися після катастрофи, токсичні речовини можуть становити загрозу для їх здоров'я. До того ж сезонні паводки сприяють вимиванню цих елементів з осаду, що збільшує їх потрапляння до вод Дніпра. Токсичні сполуки накопичуються в рослинах і тваринах, що підвищує ймовірність їх потрапляння в організм людини через харчовий ланцюг.

Нагадаємо, 2024 року рівень моря став найвищим за всю історію спостережень, перевищивши прогнози.

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