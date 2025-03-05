Вчені б’ють на сполох: величезні жуки-голіафи на межі вимирання через шоколад

Жуки-голіафи — одні з найбільших комах на планеті, досягають довжини до 110 мм і мають характерні роги. Проте, нове дослідження показало, що їхній популяції загрожує зникнення через промисловість какао та торгівлю сушеними комахами.

Про це повідомило видання Science Alert.

Професор Луїзеллі з Університету Ломе досліджував вплив цих факторів на гігантських жуків, що мешкають в африканських тропічних лісах. Як з'ясувалося, знищення лісів для вирощування какао та загроза втрати середовища існування призводять до скорочення популяцій, зокрема у таких видів, як Goliathus cacicus та Goliathus regius. Популяція першого виду в Кот-д'Івуарі скоротилася на 80%, а другого — на 40%.

Жуки-голіафи є важливими для екосистеми, оскільки допомагають переміщати поживні речовини в лісах. Вчені впевнені, що популяцію можна зберегти, якщо вжити заходів для охорони їхнього природного середовища.

Нагадаємо, стало відомо, що береги Червоного моря стають рожевими.

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