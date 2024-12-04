Вчені б'ють на сполох: якість основного харчового продукту мільярдів людей погіршується

Рис є основним продуктом харчування для мільярдів людей у світі, і його попит за останні 50 років зріс удвічі. Азія, яка є основним регіоном вирощування та найбільшим експортером рису, переживає значні зміни в якості цього продукту.

Про це повідомило видання PHYS.org.

Згідно з даними дослідження, зміна клімату, зокрема підвищення нічних температур, суттєво впливає на якість рису в Східній Азії.

Вчені з Китаю та Японії вивчали дані останніх 35 років і виявили, що найважливішим фактором є нічна температура, яка починає впливати на якість рису при 12°C і 18°C для Японії та Китаю відповідно. Це погіршує фотосинтез і знижує накопичення крохмалю в зернах.

Другим за значущістю фактором була добова сонячна радіація, після якої йшли добові опади та дефіцит денного тиску пари. Середня якість рису в Китаї за всіма ділянками та роками становила HRR близько 62%, проте знижувалася на 1,45% що десятиліття. В Японії середній HRR був дещо вищим — приблизно 66%, із помітнішим темпом зниження на 7,6% що десятиліття.

Нагадаємо, до 2100 року Земля ризикує втратити понад половину своїх льодовиків.

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