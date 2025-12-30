Вчені б’ють на сполох: білі акули Середземного моря опинилися під реальною загрозою

Біла акула

Реклама

Великі білі акули стрімко зникають із Середземного моря, і ключову роль у цьому відіграє незаконний вилов. За спостереженнями науковців, навіть види, що перебувають під суворою міжнародною охороною, зокрема білі акули, досі потрапляють на рибні ринки країн Північної Африки.

Про це повідомило видання BBC.

Попри офіційну заборону на вилов і продаж понад 20 видів середземноморських акул, у 2025 році дослідники зафіксували щонайменше 40 випадків убивства білих акул у регіоні. BBC підтвердила автентичність відео з соцмереж, на яких видно мертвих акул у портах Алжиру та Тунісу. Серед них — і короткоплавникова мако, ще один вид, що перебуває під загрозою зникнення.

Реклама

Провідний дослідник проєкту, доктор Франческо Ферретті з Вірджинського політехнічного інституту, наголошує: чисельність акул у Середземному морі скорочується вже десятки років, а тиск з боку промислового рибальства лише посилюється. Міжнародний союз охорони природи відносить середземноморську популяцію білих акул до категорії критично зникаючих.

Команда Ферретті намагалася знайти та помітити супутниковим маячком хоча б одну білу акулу в Сицилійській протоці — районі, який вважають одним з останніх осередків для зникаючих морських видів. Попри використання приманок і підводних камер, дослідникам не вдалося побачити жодної білої акули: лише одного разу була зафіксована блакитна акула. Водночас науковці отримали інформацію, що за 20 морських миль від місця їхніх досліджень рибалки спіймали й убили молоду білу акулу.

Моніторинг портів Північної Африки свідчить: охоронювані види акул продовжують виловлювати та продавати, попри чинні міжнародні угоди, які забороняють їх зберігання, вивантаження та торгівлю. На практиці ці правила часто виконуються вибірково, а у випадках випадкового прилову їх нерідко ігнорують.

Представниця Лівійського товариства морської біології Сара Альмабрук пояснює, що бідні рибальські громади часто опиняються перед вибором між дотриманням екологічних норм і власним виживанням. Вона підкреслює: фінансова підтримка та навчання сталим методам рибальства могли б суттєво зменшити кількість загиблих акул.

Реклама

Водночас Джеймс Гленсі з Blue Marine зазначає: сама поява білих акул на ринках має й інший бік — це свідчить, що популяція ще не зникла повністю. А отже, за умови швидких і скоординованих дій країн Середземномор’я її все ще можна врятувати.

Нагадаємо, в Швейцарії археологи виявили дві рідкісні кельтські монети віком 2300 років.