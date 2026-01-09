ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
2 хв

Вчені б’ють на сполох: над містами зависли небезпечні хмари

Над великими містами Китаю вчені зафіксували невидимі хмари з мікропластику. Дослідження показало, що масштаби забруднення атмосфери роками недооцінювали.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Мікропластик

Мікропластик

У Китаї зафіксували невидимі «пластикові хмари», що зависають над мегаполісами. Нове дослідження показало: у повітрі над Гуанчжоу та Сіанем циркулює значно більше мікро- та нанопластикових частинок, ніж припускали попередні оцінки.

Про це повідомило видання The Independent.

Науковці нагадують, що за останні 20 років мікропластик став глобальним забруднювачем — його знаходять у ґрунтах, водних екосистемах, живих організмах та навіть в атмосфері полярних регіонів. Різні дослідження вже пов’язують вплив цих частинок із гормональними збоями, серцевими та онкологічними захворюваннями, порушеннями репродуктивної функції та неврологічними розладами.

Попри це, ключові питання залишалися відкритими: як багато таких частинок реально перебуває в атмосфері, як вони мігрують та яку роль відіграють у кліматичних процесах. Китайські вчені застосували нову технологію, яка дозволяє виявляти частинки розміром від 200 нанометрів, і проаналізували пластик у повітряних аерозолях, опадах та повторному підйомі пилу.

Їхні вимірювання показали: концентрації мікро- та нанопластику в атмосфері можуть відрізнятися у 100–100 000 разів залежно від умов. Значну частину цього забруднення формує дорожній пил та осади після дощу.

Дослідники зазначають, що дрібні частинки здатні довго залишатися у повітрі й навіть брати участь у формуванні хмар. Згодом вони можуть випадати на землю разом із опадами — інколи на великій відстані від джерела викидів.

Автори роботи наголошують: це найдетальніші на сьогодні оцінки вмісту пластику в атмосфері — сегменті глобального циклу пластику, що досі вважався найменш дослідженим. Хоча вплив цих частинок на клімат поки неможливо чітко виміряти, дослідження вказує, що вони відіграють важливу роль у процесі утворення хмар та можуть становити ризик для екосистем і здоров’я людей.

Нагадаємо, археологи знайшли прямі докази того, що люди отруювали стріли ще в кам’яному віці. Хімічні сліди збереглися на зброї з Південної Африки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie