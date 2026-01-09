Вчені б’ють на сполох: над містами зависли небезпечні хмари

Мікропластик

У Китаї зафіксували невидимі «пластикові хмари», що зависають над мегаполісами. Нове дослідження показало: у повітрі над Гуанчжоу та Сіанем циркулює значно більше мікро- та нанопластикових частинок, ніж припускали попередні оцінки.

Про це повідомило видання The Independent.

Науковці нагадують, що за останні 20 років мікропластик став глобальним забруднювачем — його знаходять у ґрунтах, водних екосистемах, живих організмах та навіть в атмосфері полярних регіонів. Різні дослідження вже пов’язують вплив цих частинок із гормональними збоями, серцевими та онкологічними захворюваннями, порушеннями репродуктивної функції та неврологічними розладами.

Попри це, ключові питання залишалися відкритими: як багато таких частинок реально перебуває в атмосфері, як вони мігрують та яку роль відіграють у кліматичних процесах. Китайські вчені застосували нову технологію, яка дозволяє виявляти частинки розміром від 200 нанометрів, і проаналізували пластик у повітряних аерозолях, опадах та повторному підйомі пилу.

Їхні вимірювання показали: концентрації мікро- та нанопластику в атмосфері можуть відрізнятися у 100–100 000 разів залежно від умов. Значну частину цього забруднення формує дорожній пил та осади після дощу.

Дослідники зазначають, що дрібні частинки здатні довго залишатися у повітрі й навіть брати участь у формуванні хмар. Згодом вони можуть випадати на землю разом із опадами — інколи на великій відстані від джерела викидів.

Автори роботи наголошують: це найдетальніші на сьогодні оцінки вмісту пластику в атмосфері — сегменті глобального циклу пластику, що досі вважався найменш дослідженим. Хоча вплив цих частинок на клімат поки неможливо чітко виміряти, дослідження вказує, що вони відіграють важливу роль у процесі утворення хмар та можуть становити ризик для екосистем і здоров’я людей.

