Вчені б’ють на сполох: невидимі астероїди біля Венери можуть врізатися в Землю

Венера / © NASA

Астрономи попереджають про нову загрозу для Землі. Біля Венери виявили групу астероїдів, які залишаються майже невидимими для сучасних телескопів через своє положення відносно Сонця. Вони рухаються тією ж орбітою, що й Венера, проте їхні траєкторії нестабільні й у майбутньому вони можуть врізатися в Землю.

Про це повідомило видання IFLScience.

Наразі підтверджено існування 20 таких астероїдів. Їх складно зафіксувати, адже вони надто тьмяні. На думку науковців, реальна кількість цих об’єктів може бути значно більшою.

Дослідження показало, що більшість венеріанських астероїдів мають витягнуті орбіти з ексцентриситетом понад 0,38. Це означає, що їхні траєкторії виходять далеко за межі орбіти Венери й можуть врізатися в Землю та Меркурій. Кожні приблизно 12 тисяч років їхні орбіти змінюються, і в такі періоди деякі з них можуть наближатися до Землі навіть ближче, ніж Місяць.

Принаймні три з відомих астероїдів уже мають траєкторії, здатні підвести їх на небезпечну відстань від нашої планети. Більшість із них занадто малі, щоб спричинити серйозні руйнування, однак серед них можуть бути об’єкти діаметром до 300 метрів. Їхнє падіння могло б утворити кратер завширшки 3–4,5 км і вивільнити енергію, еквівалентну сотням мегатонн вибухівки.

Фахівці наголошують: навіть одне падіння такого астероїда в густонаселеному регіоні стало б катастрофою.

