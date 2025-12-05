Вчені б’ють на сполох: сонячний суперспалах підняв радіацію до рекорду за 20 років

Сонце / © NASA

У листопаді над Землею зафіксували різке зростання радіаційного фону — найвище майже за два десятиліття. Причиною став потужний сонячний суперспалах, який 11 листопада вибухнув із активної плями AR4274 та викинув у бік нашої планети потік високошвидкісних частинок.

Про це повідомило видання Space.com.

За даними науковців, спалах класу X5.1 став найінтенсивнішим у 2025 році та єдиним серед приблизно двох десятків подібних подій, що супроводжувався прискореними протонами. Коли наземні сенсори зафіксували підвищення радіації, дослідники підняли у стратосферу аеростати, щоб відстежити зміни в атмосфері.

З’ясувалося, що на висотах близько 12 км — саме там літають комерційні авіарейси — рівень радіації на короткий час зріс у десять разів від природного фону. Як зазначає дослідник космічної погоди Бенджамін Клевер з Університету Суррея, такий рівень міг би бути небезпечним для вагітних жінок у разі тривалого перебування на борту — понад 12 годин. Подія завершилася через 15 годин, але критично високими були лише перші дві.

Такі сплески називають подіями на рівні землі (GLE). Вони трапляються рідко — з 1940-х років зафіксовано лише 77 випадків. Швидкісні протони досягають атмосфери за лічені хвилини та запускають каскад вторинних частинок, що різко підвищують радіаційний фон. Досі науковці не можуть передбачити, який саме спалах переросте у GLE.

Попри те, що листопадовий GLE був помірним у порівнянні з рекордами минулого, загрози залишаються значними. Для порівняння: найпотужніший зареєстрований GLE стався у 1956 році — його інтенсивність була приблизно у 60 разів вищою.

Деякі дослідження свідчать, що Сонце здатне продукувати й значно сильніші спалахи. Радіоізотопний аналіз кілець дерев показує: можливі події, у тисячу разів інтенсивніші за листопадову.

Радіаційні потоки ускладнюють роботу авіоніки: за два тижні до події у JetBlue Airbus, що пролітав над Флоридою, виникли несправності — літак різко втратив висоту, пасажири отримали травми. Дослідники не виключають, що подібні інциденти можуть повторюватися, якщо енергійні частинки спричинятимуть перебої у роботі обладнання. Фахівці закликають авіакомпанії встановити на борту датчики радіації.

«У пілотів у кабіні одночасно можуть спрацьовувати різні сигналізації. Їм, можливо, доведеться вимикати та скидати налаштування різного обладнання. У найгіршому випадку їм, можливо, доведеться керувати літаком вручну. Якщо ви перебуваєте в повітрі та все ще можете зв’язатися з повітряним рухом, ви можете спуститися на меншу висоту або змінити свою широту. Але існує ймовірність того, що пілоти не зможуть розмовляти по радіо і їм доведеться виконувати всі інші заходи щодо зменшення наслідків, крім цього», — зазначив Клевер.

Нагадаємо, раніше науковці розповіли, якими були б реальні наслідки, якщо яскравість Сонця зменшиться на 1% за рік і на 5% — за 20 років. Хоча цифри здаються невеликими, науковці попереджають: у реальному світі такі зміни були б смертельними для людства.