Вчені б’ють на сполох: унікальний кораловий риф у Середземному морі під загрозою

Корали Cladocora caespitosa на островах Колумбретес. Фото: CSIC

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Науковці виявили одну з найвищих концентрацій мікропластику в історії Середземного моря — просто в межах морського заповідника островів Колумбретес, що розташований за 50 км від узбережжя Іспанії.

Про це повідомило видання Iflscience.

Під час дослідження вулканічної затоки Ілла-Гросса, вкритої кораловими рифами, фахівці зібрали осад із п’яти різних ділянок. У кожному зразку були мікропластикові частинки, а в одному — понад 6 тисяч на кілограм осаду. Це вважається одним із найвищих рівнів забруднення, коли-небудь зафіксованих у західній частині Середземного моря.

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Особливе занепокоєння викликає той факт, що більшість частинок були меншими за 250 мікрометрів — настільки дрібними, що їх можуть поглинати корали. А саме тут мешкає Cladocora caespitosa — єдиний рифоутворювальний корал у Середземномор’ї. Його рифи — ключовий осередок біорізноманіття: вони є домівкою для риб, ракоподібних та інших морських істот.

Дослідники визначили, що найбільшу частку серед виявлених полімерів становили поліетилен (28%), поліетилентерефталат (25%) і полістирол (19%) — матеріали, з яких виготовляють пакування, пляшки та синтетичний одяг. Ще 16% становив мікрокаучук, який, ймовірно, походить від зношених шин та промислових процесів.

Затока Ілла-Гросса має форму півмісяця і звернена на північний схід — це робить її природною пасткою для пластикового сміття, яке заносить сюди Північна течія з узбережжя Іспанії, Франції та Італії.

«Наші висновки викликають глибоке занепокоєння. Хоча вони стосуються обмеженої території Середземномор’я, вони підкреслюють, що навіть охоронювані території серйозно постраждали від глобального забруднення пластиком, яке особливо загрожує чутливим видам коралів. Ці результати підкреслюють нагальну необхідність розширення досліджень такого впливу та активізації зусиль щодо скорочення глобальних викидів пластику», — заявив автор дослідження, професор Ларс Реунінг з Кільського університету.

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Нагадаємо, в тропічних лісах фіксують масову загибель дерев, і однією з головних причин цього можуть бути короткочасні, але руйнівні шторми з блискавками й сильним вітром. За новим дослідженням, у деяких регіонах такі бурі спричиняють до 60% усіх випадків загибелі дерев.

Тим часом через зміну клімату під загрозою зникнення опинилася держава Тувалу, а понад 500 видів птахів можуть повністю зникнути вже протягом наступного століття.