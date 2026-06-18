Вчені б’ють на сполох: в Антарктиді зник морський лід розміром з Україну

Антарктида / © unsplash.com

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В Антарктиді під час нинішньої зими не сформувалася величезна ділянка морського льоду площею близько 650 тисяч квадратних кілометрів, що трохи перевищує площу України. Дослідники попереджають, що крига в цьому регіоні може більше не відновитися.

Про це повідомило видання Live Science.

Наразі в Антарктиді триває зима — сезон, коли морський лід навколо континенту зазвичай активно наростає. Однак цього року в морі Беллінсгаузена поблизу Антарктичного півострова утворився незвично великий крижаний «провал».

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Супутникові спостереження показали, що в регіоні бракує близько 650 тисяч квадратних кілометрів морського льоду порівняно із середніми показниками за 1991–2020 роки. Для порівняння, ця площа трохи більша за територію України.

Науковець з Університету Тасманії Вілл Гоббс заявив, що відсутність льоду викликає в нього серйозне занепокоєння. За його словами, нинішній сезон став уже третім за останні чотири роки, коли рівень морського льоду в цьому районі залишається дуже низьким.

Дослідники поки не можуть остаточно пояснити причини таких змін. За словами Гоббса, втрата льоду, ймовірно, пов’язана зі змінами в океані. Водночас науковці намагаються з’ясувати, яку роль у цьому процесі відіграє глобальне потепління.

Якщо раніше площа морського льоду в Антарктиді скорочувалася значно повільніше, ніж в Арктиці, то останніми роками ситуація помітно змінилася. Після рекордно низького показника 2016 року подібні рекордні мінімуми спостерігалися також у 2022 та 2023 роках.

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Фізичний океанограф Едвард Доддрідж зазначив, що такі тенденції вже перестали бути несподіванкою для вчених. За його словами, зі зростанням глобальної температури площа морського льоду у світі скорочуватиметься.

Зменшення крижаного покриву може мати серйозні наслідки для екосистеми Антарктиди. Морський лід є важливим середовищем існування для криля, пінгвінів та інших видів. Крім того, він допомагає регулювати кліматичні процеси та захищає шельфові льодовики від впливу океану.

Особливу увагу науковці звертають на льодовик Туейтс, відомий як «Льодовик Судного дня». Дослідники попереджають, що його шельфовий льодовик може розпастися. Його руйнування може призвести до підвищення рівня моря приблизно на 65 сантиметрів упродовж наступних століть.

Льодовик Туейтс швидко втрачає масу від 1980-х років і є важливою частиною Західно-Антарктичного льодовикового щита. Науковці вважають, що руйнування Західно-Антарктичного льодовикового щита належить до екологічних «точок неповернення», яких людство прагне уникнути.

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Нагадаємо, на краю льодовика Тейлора в Антарктиді є місце, де білий лід має вигляд такий, ніби «кровоточить». Раніше ми розповідали, що насправді створює цей ефект.

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