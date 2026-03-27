ТСН у соціальних мережах

Вчені б’ють на сполох: в крові акул виявили кокаїн, кофеїн та медикаменти

Міжнародне дослідження зафіксувало кокаїн, кофеїн й медикаменти в організмі акул на Багамах.

На Багамах у крові акул виявили кокаїн, кофеїн і знеболювальні препарати — такі результати показало нове міжнародне дослідження. Вчені наголошують: це наслідок забруднення океану.

Про це повідомило видання Science Alert.

Дослідники з Багамських островів, Бразилії та Чилі проаналізували зразки крові 85 акул, виловлених поблизу острова Ельютера. У 28 особин виявили сліди різних речовин. Найчастіше фіксували кофеїн, а у двох акул — також кокаїн. Крім того, у зразках виявили знеболювальні препарати ацетамінофен і диклофенак.

Науковці припускають, що акули могли контактувати з наркотиками через забруднені води або навіть пакети з кокаїном у морі. За словами біологів, ці хижаки досліджують об’єкти, кусаючи їх, і таким чином можуть зазнавати впливу небезпечних речовин.

Аналіз проводили у районах із активним туризмом — поблизу місць для дайвінгу та круїзних маршрутів. Серед можливих джерел забруднення вчені називають неочищені стічні води з човнів, а також загальне зростання урбанізації та туристичної діяльності.

Це перший випадок, коли в організмі акул на Багамах зафіксували кокаїн, Подібні результати вже фіксували раніше біля узбережжя Бразилії. І це перший випадок — коли взагалі виявили кофеїн у цих тварин.

Дослідники попереджають: фармацевтичні препарати та наркотичні речовини стають дедалі поширенішими забруднювачами морського середовища. Вони можуть впливати на фізіологічні процеси у тварин, зокрема підвищувати рівень стресу та збільшувати енергетичні витрати організму через необхідність детоксикації.

Окрім ризиків для морських екосистем, це може мати наслідки і для людей — через споживання морепродуктів або контакт із водою. У зв’язку з цим вчені закликають посилити контроль за стічними водами та глибше дослідити вплив таких речовин на океанічні екосистеми, навіть у регіонах, які вважаються відносно недоторканими.

Нагадаємо, посуха вирощує супербактерії у ґрунті, небезпечні для людей. Нове дослідження вперше встановило причинно-наслідковий зв’язок між посухою, ґрунтовою мікробіотою та антибіотикорезистентністю в клінічних умовах.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
