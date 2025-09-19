ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
2 хв

Вчені б'ють на сполох: в лісах почали випадати "пластикові дощі"

Частинки пластику осідають на деревах, а згодом разом із дощем та листям потрапляють у ґрунт.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ліс

Ліс / © Pixabay

Нове дослідження німецьких науковців довело, що ліси не є винятком у проблемі глобального забруднення мікропластиком. Виявилося, що частинки пластику потрапляють сюди з повітря, накопичуються на деревах, а згодом разом із дощем та опалим листям проникають у ґрунт.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Геологи з Дармштадтського технічного університету провели експеримент у чотирьох лісових масивах поблизу Дармштадта. Вони використали новий аналітичний метод, що дозволив виміряти вміст мікропластику у ґрунті, листі та атмосферних опадах. Результати засвідчили: найбільше мікропластику затримується у верхньому шарі опалого листя, яке розкладається лише частково.

Водночас частинки виявили й у глибших шарах ґрунту. Науковці пояснюють це діяльністю організмів, які розкладають органічні речовини та допомагають мікропластику проникати далі.

«Мікропластик з атмосфери спочатку осідає на листі в кронах дерев. Потім, у листяних лісах, частинки переносяться в лісовий ґрунт, наприклад, дощем або осіннім листопадом», — пояснив провідний автор дослідження Коллін Вебер.

За його словами, атмосфера та опале листя є головними джерелами такого забруднення. Інші чинники мають незначний вплив. Науковці підсумували, що ліси можна вважати природним індикатором забруднення атмосфери мікропластиком. Висока його концентрація в лісових ґрунтах свідчить про те, що частинки активно надходять сюди з повітря.

Нагадаємо, вчені знайшли новий вид коралів, схожий на персонажа «Зоряних війн». Цей корал, з його довгими, схожими на волосся гілками, був задокументований після ретельного наукового аналізу, хоча вперше його помітили майже два десятиліття тому.

Дата публікації
Кількість переглядів
235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie