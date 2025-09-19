Вчені б'ють на сполох: в лісах почали випадати "пластикові дощі"

Ліс / © Pixabay

Нове дослідження німецьких науковців довело, що ліси не є винятком у проблемі глобального забруднення мікропластиком. Виявилося, що частинки пластику потрапляють сюди з повітря, накопичуються на деревах, а згодом разом із дощем та опалим листям проникають у ґрунт.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Геологи з Дармштадтського технічного університету провели експеримент у чотирьох лісових масивах поблизу Дармштадта. Вони використали новий аналітичний метод, що дозволив виміряти вміст мікропластику у ґрунті, листі та атмосферних опадах. Результати засвідчили: найбільше мікропластику затримується у верхньому шарі опалого листя, яке розкладається лише частково.

Водночас частинки виявили й у глибших шарах ґрунту. Науковці пояснюють це діяльністю організмів, які розкладають органічні речовини та допомагають мікропластику проникати далі.

«Мікропластик з атмосфери спочатку осідає на листі в кронах дерев. Потім, у листяних лісах, частинки переносяться в лісовий ґрунт, наприклад, дощем або осіннім листопадом», — пояснив провідний автор дослідження Коллін Вебер.

За його словами, атмосфера та опале листя є головними джерелами такого забруднення. Інші чинники мають незначний вплив. Науковці підсумували, що ліси можна вважати природним індикатором забруднення атмосфери мікропластиком. Висока його концентрація в лісових ґрунтах свідчить про те, що частинки активно надходять сюди з повітря.

