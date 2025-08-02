ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
583
Час на прочитання
3 хв

Вчені б’ють на сполох: з лиця Землі зникає головний морський хижак

Популяції акул і скатів скоротилися на понад 70% за останні 50 років. Головна причина — дії людини.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Акула

Акула / © Credits

У 1975 році фільм Стівена Спілберга «Щелепи» викликав глобальну хвилю страху перед акулами. Але сьогодні саме ці хижаки стикаються з небезпекою, спричиненою людьми.

Про це повідомило видання Science News.

За останні пів століття чисельність акул і скатів у світовому океані скоротилася більш ніж на 70%. Сьогодні третина цих видів перебуває на межі зникнення — і головна причина надмірний вилов.

Основну загрозу становить масовий вилов: більшість акул гинуть не тому, що їх спеціально ловлять, а як прилов під час промислу інших морепродуктів. Ще частину — цілеспрямовано добувають для м’яса, шкіри, жиру або декоративних цілей. У деяких регіонах, зокрема в Азії, акул висушують, використовують у косметиці або продають на сувенірних ринках.

Біологічні особливості лише посилюють проблему: акули повільно ростуть, пізно досягають статевої зрілості й народжують небагато дитинчат. Наприклад, самки гренландської акули починають розмножуватись лише у 150 років. Через це популяції не встигають відновлюватись у відповідь на швидке зменшення чисельності.

Науковці з різних країн досліджують ситуацію — від польових експедицій у глибоководні порти Африки до використання дронів і підводних камер. Останній звіт МСОП об’єднав дані понад 350 фахівців із 158 країн. Вони з’ясували, що найбільше акул виловлюють у Індонезії, Індії, Іспанії, США та Мексиці. При цьому Євросоюз імпортує майже чверть світового м’яса акул і скатів.

Зростає й попит на акул як джерело білка — особливо в регіонах, де запаси інших видів морепродуктів вичерпуються. Частину акул продають у межах експортної торгівлі, частину споживають локально. Наприклад, у Західній Африці акул сушать і продають як дешеву їжу.

У деяких країнах уже діють заборони на вилов або спеціальні регулювання. Так, у Французькій Полінезії після введення заборони у 2006 році кількість акул почала зростати. У Мексиці рибалки переходять від вилову до участі в наукових проєктах і екотуризмі.

Туризм, пов’язаний з акулами, щороку приносить понад 300 мільйонів доларів, і ця цифра зростає. Це свідчить, що збереження акул може бути не лише етичним, а й економічно вигідним.

Інформаційно-просвітницькі кампанії також впливають на споживачів. Завдяки зусиллям громадських організацій, таких як WildAid, у Китаї значно знизилося споживання акулячих плавників, а сама практика їх відрізання нині заборонена у багатьох країнах.

Проте незаконне відловлювання продовжується, а спортивна риболовля створює додатковий тиск. Багато акул не виживають навіть після «відпускання», особливо вагітні самки.

Фахівці закликають переглянути правила спортивної риболовлі, зменшити використання шкідливих снастей і заохочувати гуманні підходи до спостереження за акулами.

Нагадаємо, нещодавно було упіймано найбільшого самця білої акули у світі. Довжина Контендера становить 420 см, а вага — приблизно 750 кг. До слова, в усьому світі зараз цей вид внесено до переліку вразливих. Вчені у США та Канаді збентежені, оскільки на пляжі викидаються великі білі акули з гігантським мозком.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie